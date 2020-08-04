Yeni sezon için kadroyu en az 8-10 oyuncuyla takviye etmeyi planlayan Beşiktaş, yol haritasını netleştirmek için harcama limitlerinin açıklanmasını bekliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bugün açıklanan rakamlarla siyah-beyazlıların 2020-2021 sezonuna ait harcama limiti %15 sapma payı da dahil edildiğinde 298 milyon 099 bin 722 TL oldu. Bu rakamın içinde futbol takımının maaşları, puan başı ödemeler ve primler ile vergiler dahil tüm harcamalar bulunduğu için takım bütçesinin hesaplanmasından sonra kalacak rakam ile transfer yapılabilecek.
LİMİTTE BEŞİKTAŞ'I ZORLAYAN ETKENLER
Mevcut şartlara bakıldığında Beşiktaş'ın tıpkı devre arasında olduğu gibi bonservis ödeyerek transfer yapması oldukça zor bir durum. Hatta; kadroda yüksek maaş alan oyuncuların ciddi indirim yapmaması veya satılmaması halinde transfer için kalacak tahmini para ile istenilen kadronun kurulması da yine transferin son günlerine kalacağa benziyor.
Siyah beyazlılar; Karius, Rebocho, Ruiz, Burak Yılmaz, Diaby, Elneny ve Boateng gibi oyuncuların ayrılmasıyla yeni sezon için 10 milyon Euro'yu aşan bir tasarruf yapmıştı. Ancak mevcut kadrodan Vida ve Ljajic gibi sadece iki futbolcunun 6 milyon Euro'ya yakın maaş alması, takımın tüm bütçesini ciddi anlamda etkiliyor. Buna Abdullah Avcı'ya önümüzdeki sezon için ödenecek 12 milyon TL ve kiralıktan dönecek olan oyuncular de eklendiğinde rakam 6, 7 milyon Euro civarına geriliyor. Görüldüğü gibi Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın istediği köklü değişimi ve 8-10 yeni transferi yapabilmek için Ljajic ve Vida gibi oyuncuları satmak birinci öncelik olacak. Buna ek olarak kiralıktan dönen oyuncuların da yeniden kiralanması veya bonservisinin verilerek gönderilmesi de bütçe açısından önemli bir adım olacak.
EMRE KOCADAĞ: LİMİT KONUSUNDA GÖRÜNDÜĞÜ KADAR RAHAT DEĞİLİZ
Beşiktaş Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ, TFF'nin harcama limitleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Belirlenen rakamların kendilerini çok şaşırtmadığını, hemen hemen açıklanana yakın bir rakam beklediklerini belirten Emre Kocadağ, "Rakamlar bizi çok şaşırtmadı. Beklediğimiz aralıklarda çıktı. Biz kulüp olarak öncesinde tüm hesaplamalarımız yapmıştık ve açıklanana yakın bir rakam bekliyorduk. Ancak; çok rahat olduğumuz yönünde yanlış bir algı var. Kesinlikle öyle değil. Aramızdan ayrılan oyuncularla önemli ölçüde bir tasarrufa gittik ama hala önceden kalan çok yüksek kontratlar var ve bunlar bizi çok zorluyor. Yönetim olarak buna bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. İnşallah transfer dönemi içinde bunları aşabilir ve Beşiktaş'ın menfaatine yeni anlaşmalar yaparız" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!