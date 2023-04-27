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Emre Kızılırmak: Motosikletimle aşk yaşıyorum

Nişantaşı'nda görüntülenen Emre Kızılırmak, "İstanbul, otomobille çekilmez olduğu için motosiklete geçtim. Motosikletimle aşk yaşıyorum" dedi

Giriş: 27.04.2023 - 08:47 | Güncelleme: ABONE OL
Emre Kızılırmak: Motosikletimle aşk yaşıyorum - Magazin haberleri
"Motosikletimle aşk yaşıyorum"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; oyuncu Emre Kızılırmak, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Emre Kızılırmak, "İstanbul, otomobille çekilmez olduğu için motosiklete geçtim. Motosiklete başlayınca insanın daha çok dışarı çıkası geliyor. 8-9 senedir motosiklet kullanıyorum. Motosiklet vazgeçilmezim oldu. Çünkü otomobille bir yerden bir yere gidilmiyor" dedi.

"MOTOSİKLETİMLE AŞK YAŞIYORUM"

Emre Kızılırmak, "Motosiklet kullanmak tehlikeli değil mi?" sorusuna, "Tehlike var. Tehlikenin var olduğunun farkında olduğunuz için daha dikkatli oluyorsunuz. Otomobille bazen algınızı dağıtacak şeyler oluyor. Motosiklette algınız sürekli açık olmanız gerekiyor. Motosikletimle aşk yaşıyorum" yanıtını verdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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