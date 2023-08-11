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        Haberler Futbol Diğer Emre Gönlüşen vefa belgeseli yayında - Futbol Haberleri

        Emre Gönlüşen vefa belgeseli yayında

        Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek yaşama veda eden spor spikeri Emre Gönlüşen'in yaşamını anlatan belgesel, ölümünün 3. yıl dönümünde Seyhan Belediyesi'nin resmi sosyal medya kanalından yayınlanarak izleyiciye sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:06
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        Emre Gönlüşen'e "vefa"
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        Ölümünün 3. yıl dönümünde Seyhan Belediyesi'nin resmi sosyal medya kanalından yayınlan Emre Gönlüşen videosu vatandaşlara izlenimine sunuldu.

        Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yapımcılığını üstlendiği belgeselde Emre Gönlüşen'in eşi Nilüfer Gönlüşen ve kardeşi Tolga Gönlüşen'in, Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin, Güntekin Onay, Göktuğ Sevinçli, Okay Karacan, Gökhan Abdik, Seyhan Şaşko, Emek Ege, Nebil Evren, İlhan Uzundurukan, Ali Ece, Sinem Büyüka, Murat Yenersoy, Murat Caner, Özkan Öztürk, Serkan Şenyürek, Ergun Kara gibi spor medyasının ünlü isimlerinin röportajları yer alıyor.

        İlk gösterimi 15 Kasım'da Fişekhane'de gerçekleştirilen belgesel, Emre Gönlüşen'in yaşamını yitirdiği 9 Ağustos'ta gönül verdiği Adanaspor'un kuruluş yıl dönümüne atfen saat 19.54'te Seyhan Belediyesi'nin resmi sosyal medya kanalından yayınlanarak vatandaşlara sunuldu. Belgesel bazı televizyon kanallarında da yayınlandı.

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