SERDAR ALİ ÇELİKLER: Fenerbahçe'nin bir hocası olsa Emre kenarda oyundan atılmaz ve oyuna dahil olup pozitif etki edebilirdi. Ama F.Bahçe'nin bir hocası yoktu. Çünkü F.Bahçe'nin futbol aklı sadece Ali Koç ve Emre Belözoğlu ikilisi. "Yahu bu yanlış" diyebilecek kimse yok.