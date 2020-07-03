Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 3 Temmuz'un yıldönümünde FBTV'de önemli açıklamalarda bulundu. Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Başlı başına sayfalar sığmayacak yaşanmışlıklar var. Ülkemize ders niteliğinde, insanlara Fenerbahçe'nin büyük ailesinin örnek olabileceği destansı bir mücadele var. Biz 2010-2011 haklı şampiyonluğumuzu yaşadığımız o süreçte tabii ki takımımızın ne yazık ki sıkıntılı sürece itiliş döneminde bu şerefe nail olan ender sporculardan biriydim. Bizim ayakta durmamıza en büyük vesile; bu camianın, bu taraftarın büyüklüğüydü. Bunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Bütün camialardan bizi farklı kılan da bu zaten"
"HİÇ KOLAY ŞEYLER YAŞAMADIK"
Fenerbahçe'nin duruşu belki Türkiye'ye örnek olabilecek çok büyük bir sürecin başlangıcı oldu. Gerçekten hiç kolay değildi. O zaman maçlara çıkmak, o maçları oynamak, yeniden bir hedefe odaklanmak inanın kolay değildi. İşin tabii ki bir de hukuki boyutu var. Türkiye'nin geçtiği süreci de düşündüğümüzde Fenerbahçe açısından da hiç kolay bir süreç değildi ama Fenerbahçe bu süreçten dimdik ayrıldı; herkese örnek oldu, bir bütün oldu"
"HAKLI DAVAMIZ DEVAM EDİYOR"
"Haklı davamız devam ediyor, kazanacağımıza inandığımız haklı davamız devam ediyor. İnşallah oradan da iyi haberler gelecekti. Fenerbahçe o süreci yaşadı ve Türk futboluna, Türk sporuna ve Fenerbahçe'ye baltalama olarak yapılan o süreci tekrardan irdelememiz gerekir. İnşallah bu haklı mücadelemizin sonucunda camiamızı mutlu edecek bir karar çıkar, bizim de istediğimiz bu. Ülkemize, adalet sistemimize çok güveniyoruz"
"FENERBAHÇE BAYRAĞINI YERE KOYMADIK"
"3 Temmuz sürecinde her sabah uyandığımızda yeni bir haberle uyanıyorduk, hiç kolay değildi. Bu işin bayrak oyuncularından biri olmak da bize nasipmiş. Elimizden geldiğince o dönem Fenerbahçe'yi iyi temsil etmeye çalıştık; Fenerbahçe bayrağını yere koymadık. Bana ve evlatlarıma benden sonra gelecek nesillere önemli bir miras bıraktığımı düşünüyorum. Benim için önemli olan da bu. Türkiye hepimizin ülkesi. Fenerbahçe bizim kıymetlimiz, değerlimiz ona sahip çıkmamız gerekiyordu. O dönem Volkan Demirel ve Aykut Kocaman hocamız başta olmak üzere herkes Fenerbahçe'ye sahip çıktı"
"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"
"Allah bir daha yaşatmasın! Artık sonuçlanması, tescil edilmesi gereken bir süreç var, biz de bunu bekliyoruz. Taraftarımızın göstermiş olduğu ilgi, destek, bütünlük dünyada eşi benzeri görülmemiş bir süreçti. Fenerbahçe ile taraftarıyla ne kadar gurur duysak az. İslam ağabeyinin de söylediği gibi Fenerbahçe'nin büyüklüğü kupa büyüklüğü değildir."
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