Klip fiyatlarından dert yandı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, önceki gün Etiler'de görüntülendi. İstanbul trafiğinden motosikletiyle kurtulduğunu söyleyen Emre Altuğ, "Bilen bilir, mümkün mertebe araba kullanmak istemiyorum. Hava bozmadığı sürece motosikletleyim." dedi.

Yoğun bir dönem geçirdiğini söyleyen Altuğ'a, eski eşi Çağla Şıkel ve çocuklarıyla tatil planı sorulunca, "Anneleriyle önümüzdeki hafta tatile gidiyorlar. Kayak yapmaya gidecekler. Yoğun bir dönem olduğu için ben çalışıyorum. Ben buralardayım, tatil programı gözükmüyor yaza kadar." ifadelerini kullandı.

Eski eşi Çağla Şıkel'e çok iyi arkadaş olduğu hatırlatılan Altuğ "Bunu nasıl başarıyorsunuz? sorusunu, "Çocuklarımız bizim için çok önemli onun için." diye cevapladı.

Yeni albüm müjdesi veren Emre Altuğ, "Ocak ve mart aylarında şarkılarım çıkacak. Single bu dönem daha iyi oluyor. Albümle uğraşacak vaktim yok. Teker teker yapıp üzerinde yoğun çalışmama vesile oluyor" dedi.

Popçuların klip fiyatlarından dert yandığı hatırlatılan Emre Altuğ, "İnanılmaz. Her şey çok pahalı. Ciddi anlamda can yakıyor. Arkadaşlarımıza gideceğiz bize klip çeker misin diyeceğiz." deyip kahkaha attı.