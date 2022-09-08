"Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor?"

Emre Altuğ: Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor? - Magazin haberleri

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Çağla Şıkel ile 7 yıllık evliliğini 2015'te noktalayan Emre Altuğ, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Altuğ, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"YAŞ 17"

Lise yıllarına ait bir kareyi yayınlayan ünlü isim gönderisine, "Yaş 17 #tbt'si... Bir de bu şarkım geldi aklıma. Ne sevmiştim yaptığımda. Onun da bir 18 senesi var herhalde..." notunu düştü.

"ÇOK MU DEĞİŞMİŞİM"

Altuğ, ayrıca takipçilerine, "Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor?" sorusunu da yöneltti.

Fotoğraflar: Instagram