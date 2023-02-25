Serie A'da galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkaran Napoli, ligde henüz bu haftaki maçını oynamamış olan en yakın takipçisi Inter'in 18 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Napoli, Empoli'yi 2-0 mağlup etti ve puanını 65'e çıkardı.

Mücadelenin ikinci yarısında, Napoli'de Mario Rui, rakibine tekme attığı gerekçesiyle VAR kararıyla 67. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.