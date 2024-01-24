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        Emniyet şeridi kullananlara ceza yağdı!

        İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullananlara yönelik denetim yapıldı. TEM Otoyolu İSTOÇ katılımında yapılan denetimde emniyet şeridi kullandığı belirlenen 6 sürücüye 38 bin 634 lira ceza verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 21:16 Güncelleme: 24.01.2024 - 21:17
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        Emniyet şeridi kullananlara ceza yağdı!
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        İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'un birçok noktasında usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. TEM Otoyolu İSTOÇ katılım noktasında yapılan denetimde, emniyet şeridi kullandığı belirlenen 6 sürücüye toplamda 38 bin 634 lira ceza yazıldı.

        Bir kişiye ise servis aracının yanında plaka yazmadığı için 690 lira ceza kesildi. Denetim sırasında emniyet şeridi kullandığı belirlenen bir otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü ekipler tarafından yakalandı. Sürücüye emniyet şeridi kullanımından 6 bin 439 lira para cezası kesildi.

        "POLİSLER GÖREVİNİ YAPIYOR"

        Emniyet şeridine girerek ceza yiyen Ömer Dikmen, "Polisler görevini yapıyor. Biz yanlış yaptık. Girmemek gerekiyordu. İSTOÇ'a girmek için devam etmek istedik ama şerit ihlali de yaptık" dedi. Aynı sebepten ceza yiyen Gökhan Nacar ise, "Otobüs oradaydı. Biz ister istemez emniyet şeridinden önüne geçmek zorunda kaldık. Zaten otobüs halen orada arıza yapmış pozisyonda ama yapacak bir şey yok" sözlerini kullandı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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