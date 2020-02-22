22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasıyla yayınlanan yazıda Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan Kentinde ortaya çıkan COVIT -19 hastalığı salgın vakası ile ilgili işlemler Sağlık Bakanlığı koordinesinde sürdürüldüğü ve halen havalimanlarında görevli sağlık birimleri gerekli görülen tedbirleri uygulandığına dikkat çekildi.
"Salgın hastalığın son günlerde İran’ın Kum şehrinde de görüldüğü salgının yayıldığı hatta can kayıplarına neden olduğu bu sebeple söz konusu şehirde de karantina uygulamasının başlatıldığı öğrenilmektedir" denilen sözkonusu yazıda hastalığa karşı yürütülen çalışmaların hassasiyetle devam edildiğine vurgu yapılarak, alınacak tedbirler şöyle sıralandı:
1- Öncelikli olarak İran ülkesine sınırı olan hudut kapılarımızda sağlık taramasından geçmeden gelen yolcuların pasaport işlemlerinin yapılmaması,
2- Türk vatandaşları hariç pasaport kontrolleri sırasında giriş-çıkış damgaları kontrol edilerek son 14 (ondört) gün içerisinde Çin’de ve İran Kum kentinde bulunduğu anlaşılan yolcuların girişine müsaade edilmemesi,
PERSONELİN PROTEİN VE C VİTAMİNİ İLE BESLENMESİ
3- Hudut Kapılarında ve Göçmen Kaçakçılığı birimlerinde çalışan personelin söz konusu salgına karşı İl Sağlık Müdürlükleri ile koordineli şekilde gerekli koruyucu (maske ve eldiven kullanılması hijyen kurallarına dikkat edilmesi) tedbirlerin alınmasının sağlanması, bu personele protein ve C vitamini ihtiva eden besinler ile beslenmelerinin tavsiye edilmesi,
4- Öncelikli olarak İran’a sınır ve sınır arkası illeri başta olmak üzere düzensiz göçmen akışını engelleyici tedbirlerin artırılması,
5- Düzensiz göçe organizatörlük yapan şahıslar ile ülke çapında konuyla ilgili sabıka kaydı olan şahıslara yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi,
Yazıda Çin Halk Cumhuriyetine ait pasaport damga örnekleri Polnet Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılari sayfasında duyurular bölümünde yer almakda olup kontrollerin burdaki örneklere göre yapılmasını, görülecek vakalarda konunun ilgili Daire Başkanlıkları koordinesi ile ivedilikle bildirilmesi istendi.
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