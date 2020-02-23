23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
1.4 milyara yakın nüfusa sahip olan Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2444'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı.
SON 24 SAATTE 97 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
AA'da yer alan habere göre son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 444'e oldu.
MÜŞAHEDE ALTINDAKİLER: 106 BİN
Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi. Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888 olarak açıklandı. Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 69'a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak bildirildi.
GÜNEY KORE'DE YÜKSELİŞE GEÇTİ
Güney Kore'de Kovid-19 salgınında vaka sayısının ise 346'dan 433'e çıktığı bildirildi. Yonhap'ın Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore'de yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 5 günde hızla artarak 433'e yükseldi. Ülkede en fazla vakaya, güneydoğudaki Cheongdo bölgesindeki bir hastanede ve Daegu kentinde Hristiyan bir tarikatın üyeleri arasında rastlandığı belirtildi.
İTALYA'DA VAKA SAYISI 79'A ÇIKTI
İtalya'da salgından etkilenenlerin sayısı 30'dan 79'a çıkarken, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı. İtalya'da vaka sayısının 24 saatten kısa sürede çift hanelere ulaşmasının ardından Conte, kabinesini Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde toplayarak alınacak önlemlere ilişkin açıklamada bulundu. İtalya'da 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
İTALYA'DA BİR MAÇ ERTELENDİ
İtalya İkinci Futbol Ligi’nin (Serie B) 25. haftasında oynanması gereken Ascoli-Cremonese karşılaşması, Cremona ve içinde yer aldığı Lombardiya bölgesinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
İRAN'DAKİ 12 EYALETTE EĞİTİME ARA
İHA'daki habere göre İran Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle ülkedeki 12 farklı eyalette eğitime ara verildiğini duyurdu. İran’da artan korona virüsü salgını nedeniyle Kum, başkent Tahran, Elburz, Merkezi, Gilan, Hamedan, Kazvin, Golistan, Mazenderan, Hamedan, Erdebil ve Zencan eyaletlerinde tüm üniversite, okullar ve dini eğitim merkezleri hafta sonuna kadar tatil ilan edildi.
İRAN'DA ŞÜPHELİ VAKA SAYISI: 785
İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgını ile alakalı yaptığı son açıklamasında onaylanmış vaka sayısının 28, ölü sayısının 6 ve şüpheli vaka sayısının ise 785 olduğunu bildirmişti.
İSRAİL, 200 KORELİYİ ÜLKESİNE ALMADI
AA'daki habere göre İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermedi. İsrail yönetimi, Seul'den gelen 200 yabancıyı ülkeye almazken, 12 İsrailliye izin verdi. 12 İsrailli ambulanslarla evlerine nakledildi.
KUVEYT, 130 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ
Kuveyt, vatandaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği İran'dan tahliye etmeye başladı. Kuveyt resmi haber ajansına göre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Abdulaziz el-Fevzan, İran'daki Kuveyt vatandaşlarını tahliye için tahsis edilen 5 uçaktan ilkinin 130 yolcuyla birlikte ülkeye döndüğünü söyledi.
BAE'DE 2 KİŞİDE DAHA VİRÜS SAPTANDI
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilmesiyle birlikte ülkede virüse yakalananların sayısı 13'e çıktı. BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İranlı 70 yaşındaki bir erkek turist ile 64 yaşındaki eşinde Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
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