Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçildi
75. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Los Angeles'da düzenlenen törende ödüller kadar kırmızı halı görünümleri de ilgi gördü. İşte görünümlerden bazıları...
Giriş: 16.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:21
- 1
Camila Morrone
- 2
Jessica Chastain
- 3
Selena Gomez
-
- 4
Katherine Heigl
- 5
Riley Keough ve Priscilla Presley
- 6
Pedro Pascal ve Lux Pascal
-
- 7
Suki Waterhouse
- 8
Ali Wong
- 9
Sarah Snook
-
- 10
Jenna Ortega
- 11
Elizabeth Debicki
- 12
Meghann Fahy
-
- 13
Christina Ricci
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.