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        Haberler Yaşam Emmy Ödülleri'nde kırmızı halı

        Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçildi

        75. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Los Angeles'da düzenlenen törende ödüller kadar kırmızı halı görünümleri de ilgi gördü. İşte görünümlerden bazıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:21
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        • 1

          Camila Morrone

        • 2

          Jessica Chastain

        • 3

          Selena Gomez

        • 4

          Katherine Heigl

        • 5

          Riley Keough ve Priscilla Presley

        • 6

          Pedro Pascal ve Lux Pascal

        • 7

          Suki Waterhouse

        • 8

          Ali Wong

        • 9

          Sarah Snook

        • 10

          Jenna Ortega

        • 11

          Elizabeth Debicki

        • 12

          Meghann Fahy

        • 13

          Christina Ricci

          *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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