EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF TUTULUYOR?

Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulur. Ayrıca brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da Hisse sahibi olanlar da vergiden muaf. Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.