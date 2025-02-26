Emlak Konut kampanyasında konutların 3'te 1'i 1 haftada satıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 18 Şubat 2025 tarihinde duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın 19 Şubat 2025'te gerçekleştirdiği basın toplantısında detaylarını paylaştığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun üçte birini aşan 1.623 adet daire, ilk bir haftalık süre içinde satıldı
Emlak Konut GYO’nun İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nda ilk haftanın bilançosu ortaya çıktı. Kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun üçte biri olarak 1.623 adeti ilk bir haftalık süre içinde satıldı.
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 19 Şubat’taki basın toplantısında, “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nın sınırlı süreli ve sınırlı sayıda konut için geçerli olduğunu belirtmişti. Kampanyanın başlamasının ardından, 26 Şubat’a kadar geçen bir haftalık süreçte 213 bin 409 kişi, detaylı bilgi almak için form doldurdu. Ayrıca, müşteri hizmetlerine 84 bin 261 çağrı geldi. Bununla birlikte satış ofislerini ziyaret edenlerin sayısı da 13 bini geçti.
EMLAK KONUT’UN SUNDUĞU 3 FİNANSMAN MODELİ
Emlak Konut GYO, “Kazançlı Yatırım Kampanyası” ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 3 farklı finansman modelini sunuyor.
Leasing destekli finansman modelinde, peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman imkânı sağlanıyor. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunuluyor.