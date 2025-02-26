Emlak Konut kampanyasında konutların 3'te 1'i 1 haftada satıldı

Emlak Konut GYO’nun İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nda ilk haftanın bilançosu ortaya çıktı. Kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun üçte biri olarak 1.623 adeti ilk bir haftalık süre içinde satıldı.

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Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 19 Şubat’taki basın toplantısında, “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nın sınırlı süreli ve sınırlı sayıda konut için geçerli olduğunu belirtmişti. Kampanyanın başlamasının ardından, 26 Şubat’a kadar geçen bir haftalık süreçte 213 bin 409 kişi, detaylı bilgi almak için form doldurdu. Ayrıca, müşteri hizmetlerine 84 bin 261 çağrı geldi. Bununla birlikte satış ofislerini ziyaret edenlerin sayısı da 13 bini geçti.

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EMLAK KONUT’UN SUNDUĞU 3 FİNANSMAN MODELİ

Emlak Konut GYO, “Kazançlı Yatırım Kampanyası” ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 3 farklı finansman modelini sunuyor.

Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkânı sunulan seçenekte, taksit ödemeleri de her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği de sunuluyor.

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı ödeme yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

Üçüncü modelde, Emlak Konut ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyor.

Leasing destekli finansman modelinde, peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman imkânı sağlanıyor. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunuluyor.