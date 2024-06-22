Emlak Konut GYO kampanyası devam ediyor. İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de geçerli olmak üzere 16 konut projesinde dört farklı ödeme planı sunuluyor. Bu ödeme planında; peşine yüzde 25 indirim, ara ödeme veya vadeli ödeme gibi birçok seçenek var. Ev sahibi olmak isteyenler, ilgilendikleri projenin satış ofisine gidip başvuruda bulunabiliyor. İşte, Emlak Konut GYO kampanyası detayları, geçerli olduğu projeler ve başvuru tarihleri...