Emlak Katılım'a 5 milyar TL'lik onay

Emlak Katılım, 5 milyar TL'lik yeni kira sertifikası ihraç tavanı onayı aldı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, kaynak çeşitliliği anlamında önemli bir fon toplama aracı olan kira sertifikası (sukuk) ihracına devam ediyor.
Bu konuda beklentinin üzerinde taleple karşılaşan Emlak Katılım, bankanın büyümesine ve artan şube ağına paralel SPK'dan 17 Eylül 2020'de 5 milyar TL'lik yeni ihraç tavanı onayı aldı.
Emlak Katılım, şimdiye kadar 2 milyar 100 milyon TL tutarında 12 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, kira sertifikası ihracının katılım bankaları açısından çok önemli bir fon toplama aracı olduğunu ve kira sertifikası ihraçlarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.
Emlak Katılım olarak bu yöntemle kazandıkları fonla reel ekonomiye, dolayısıyla ülke ekonomisine destek vermeye devam edeceklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:
"Bankamızın büyümesine ve artan şube ağımıza paralel kira sertifikası ihraçlarına ağırlık vermeye devam edeceğiz. Bu minvalde yurt içinde 5 milyar TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarımız için SPK'dan 17 Eylül 2020'de 5 milyar TL'lik yeni ihraç tavanı onayımızı aldık. Nisan 2020'den bu yana 2 milyar 100 milyon TL tutarında 12 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik. Halihazırda ise yaklaşık 1 milyar 900 milyon TL'lik bir sukuk bakiyesi dolaşımda bulunmaktadır. Piyasaya nazaran daha uzun vadeli olarak gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası ihraçlarımıza gelen yoğun talepten memnuniyet duyuyoruz.
Bankamızın 24 Haziran 2020'de, 369 gün vadeli ve 4 dönemsel kira ödemeli olarak ihraç ettiği kira sertifikası Türkiye'nin ilk getirisi katılma havuzuna referanslı sukuk ihracı olarak kayıtlara geçti. Planlanan tutarın 2 katından fazla bir taleple karşılaştığımız kira sertifikası ihracı ile Bankamıza sukuk yoluyla uzun vadeli fon temin etmemizin yanı sıra getiri oranının belirlenmesinde faizsiz bir gösterge olan 1 aylık katılma havuzumuzun getirisini baz alarak sektörde de bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Halihazırda Bankamızın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan iki adet varlık kiralama şirketi bulunuyor. Şirketlerden bir tanesi Bankamızın sukuk ihraçlarını gerçekleştirmek üzere kurulurken, diğer varlık kiralama şirketi de üçüncü taraf kurumsal şirketlerin kira sertifikası ihraçları için faaliyet göstermeyi hedefliyor. Önümüzdeki aylarda farklı kira sertifikası yapılarında üçüncü taraf kurumsal firmaların kira sertifikası ihraçlarına aracılık ederek faizsiz sermaye piyasalarının gelişmesine ve büyümesine destek vermeye devam edeceğiz."
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