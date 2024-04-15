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        Haberler Müzik Emircan İğrek, Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi

        Emircan İğrek, Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda şarkıcı Emircan İğrek sahne aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 08:10 Güncelleme: 15.04.2024 - 08:10
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        Emircan İğrek, Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana'da başladı. Kentte bu yıl 12'nci kez düzenlenen karnaval, 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

        Bu kapsamda Merkez Park'ta düzenlenen konserde şarkıcı Emircan İğrek, sevilen şarkılarını seslendirdi. "Nisanda Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval, 21 Nisan'a kadar sürecek.

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        #Emircan İğrek
        #Portakal Çiçeği Karnavalı

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