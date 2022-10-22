Emine İsminin Anlamı Nedir? Emine İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Emine isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

EMİNE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Emine ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Emine isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Emine isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

EMİNE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Emine ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Güvenilir, inanılır. Sakıncasız, tehlikesiz. Yüreğinde korku olmayan, korkusuz. Arapça’daki Amine kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir. Peygamber Efendimizin (s.a.a) annesi Hz. Amine (a.s).

EMİNE İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Emine ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir ve Emine ismini koymak caizdir.

EMİNE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Emine ismini kullanan 822.040 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Emine ismini kullanan 109.346 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Emine ismini kullanan 40.916 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Emine ismini kullanan 36.597 kişi bulunmaktadır.

EMİNE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Emine adına sahip olan kişiler, aile ve arkadaş hayatına önem verirler. Dostluk kavramı onlar için çok önemlidir. İş hayatlarında çalışkan ve azimli olurlar. Kendi güvenli alanlarına dikkat ederler, çok fazla insan hayatlarına almamaya çalışırlar. Başarılı olmak onlar için önemlidir.