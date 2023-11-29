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        Haberler Gündem Emine Erdoğan: Derhal kalıcı barış talep ediyoruz

        Emine Erdoğan: Derhal kalıcı barış talep ediyoruz

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin Halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü'nde, Gazze'ye destek mesajı paylaştı ve "Derhal kalıcı barış talep ediyoruz" dedi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 20:20 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:20
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        Emine Erdoğan: Derhal kalıcı barış talep ediyoruz
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        Emine Erdoğan, X üzerinden Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan mesajında "Biz bugün; toprağı yastık, gökyüzünü yorgan edinen Gazze’deki masumların yanındayız. Filistin’in özgürlük mücadelesinin yanındayız.

        Çünkü dünyanın bir yerinde haksız bir dava uğruna masumlar acımasızca öldürüldüğü sürece hiçbirimiz, hiçbir yerde tam anlamıyla güvende olamayacağız.

        "DERHAL KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ TALEP EDİYORUZ"

        Filistin Halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü’nde yeniden küresel vicdana sesleniyoruz; katliamla karşı karşıya kalan hamile kadınlar, yenidoğan bebekler, tüm siviller için geçici ateşkes değil, derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz.

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        Şüphesiz zalime değil, zulme düşman olan, kalbini kin ve nefretle doldurmadan merhameti ve kardeşliği tercih edenler bilsin ki; yalnız değilsiniz.

        Türkiye, her ne olursa olsun daima mazlum ve masunların yanında olacak, Gazze'ye insani yardım göndermek için çalışacaktır. Ve inanıyorum ki, sonunda da insanlık galip gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        VİETNAM BAŞBAKANI'NIN EŞİ İLE BİR ARAYA GELDİ

        Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in eşi Le Thi Bich Tuan ile bir araya geldi.

        Edinilen bilgiye göre Emine Erdoğan, Le Thi Bich Tuan ile Devlet Konukevi'nde görüştü.

        Görüşmede, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in eşi Le Thi Bich Tuan, nazik misafirperveliğinden dolayı Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen "Sofu Okumak Sofu Dokumak" etkinliğine katıldığını, buradaki sergi ve defileyi çok beğendiğini belirten Le Thi Bich Tuan, Emine Erdoğan himayesinde sürdürülen "Türk İğnesinin Mucizesi" ve "Türkiye'nin Dokuma Atlası" projeleri hakkında da bilgi aldı.

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        Görüşmede, iki ülkenin özellikle dokuma kumaşlar ve geleneksel motifler konusunda kültürel zenginliğinin bulunduğu vurgulandı ve bu konuda yapılabilecek işbirliği çalışmaları ele alındı.

        Bu sene iki ülke ilişkilerinin tesisinin 45. yılını doldurduğuna dikkati çekilen ve ilişkilerin artarak devam etmesi temennisi dile getirilen görüşmede, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in Türkiye'yi ziyaretinin yeni bir dönemi başlattığı konusunda hemfikir olundu.

        Görüşmede, Emine Erdoğan ve Le Thi Bich Tuan coğrafi uzaklığa rağmen, ikili ilişkilerin giderek yakınlaşması temennisinde bulundu.

        Türk ve Vietnam mutfağına özgü tarifler ve kültürel lezzetler üzerine sohbet edilen görüşmede, Sıfır Atık Projesi ve çevrenin korunmasına ilişkin adımlar da değerlendirildi. Görüşmenin ardından Le Thi Bich Tuan, Küresel Sıfır Atık Beyanı'nı imzaladı.

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