Emine Erdoğan'dan 'Aşure Günü' paylaşımı

Ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek #Muharrem ayını tebrik ediyorum.



Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Hz. Hüseyin’i ve tüm Kerbelâ şehitlerimizi rahmetle anıyorum.



#AşureGünü bereketli olsun.