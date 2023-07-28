Emine Erdoğan'dan 'Aşure Günü' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aşure günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Giriş: 28.07.2023 - 12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, aşure aşının tüm İslam alemine ve insanlığa şifa olmasını diledi.
Emine Erdoğan paylaşımında, 'Ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek Muharrem ayını tebrik ediyorum. Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Hz. Hüseyin’i ve tüm Kerbelâ şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aşure Günü bereketli olsun.' ifadelerini kullandı.