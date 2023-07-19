Emine Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri´ndeki Şeyh Zayed Camisi´ni ziyaret etti

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Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Dünyanın sayılı büyük camilerinden birisi olan ve BAE´nin önemli yapıları arasında gösterilen Şeyh Zayed Camisi mimarisi ile hayranlık uyandırıyor. Dünya kültürlerini buluşturan bir merkez haline gelen yapıyı, yakından tanıma fırsatı buldum. Tarihine ve inşa sürecine dair kıymetli bilgiler edindim. Her detayında farklı bir anlam barındıran eser, İslam sanatının zenginliğinin, huzurun ve hoşgörünün de timsali" ifadelerini kullandı.