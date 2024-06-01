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        Haberler Gündem Emine Erdoğan: AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin öncülüğünü üstleniyor

        Emine Erdoğan: AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin öncülüğünü üstleniyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 21:26 Güncelleme: 01.06.2024 - 21:26
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        Emine Erdoğan'dan AK Parti açıklaması!
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        Emine Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor. Türkiye Yüzyılı için her adımda milletle birlikte yürüyen AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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