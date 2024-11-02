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        Haberler Spor Diğer Emine Dursun ve Buket Öztürk Avrupa Şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Emine Dursun ve Buket Öztürk Avrupa Şampiyonu!

        Milli sporcular Emine Dursun ve Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın çift geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 19:13 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:13
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        Emine Dursun ve Buket Öztürk Avrupa Şampiyonu!
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        Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

        Çift geleneksel kategorisinde İtalya'yı 9-4 milli takım sporcuları Emine Dursun ve Buket Öztürk altın madalya kazandı.

        Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda müsabakalar devam ediyor.

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