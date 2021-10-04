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Emily Ratajkowski'den 'taciz' itirafı: Robin Thicke göğüslerime dokundu - Magazin haberleri

Emily Ratajkowski'den 'taciz' itirafı: Robin Thicke...

Emily Ratajkowski, kendisine şöhretin kapılarını açan "Blurred Lines" adlı şarkının video klibinin kamera arkasında yaşananlar hakkında ilk kez konuştu. Şarkıcı Robin Thicke'nin tacizine uğradığını iddia eden Ratajkowski, "O andan sonra ilk kez kendimi çıplak hissettim. Yaşadıklarımı bastırmaya çalıştım" dedi

04.10.2021 - 11:19 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Mart ayında bebeği Sylvester Apollo Bear'ı kucağına alan Emily Ratajkowski, 2013 yılında Robin Thicke'nin "Blurred Lines" adlı şarkısının klibinde rol almıştı.Ünlü model, yakında piyasaya çıkacak olan "My Body" (Benim Vücudum) adlı kitabında çekimler sırasında Thicke'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

  • Ratajkowski, Pharrell Williams ve üç meslektaşı ile birlikte objektif karşısına geçtiği klibin kamera arkasında yaşananları anlattı.

    Ünlü model, aslında set ekibinin ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğunu ve çekimler sırasında genel olarak iyi eğlendiğini ifade etti. Ancak Emily Ratajkowski, bu duygularının Robin Thicke ile yalnız kaldığı anlarda değiştiğini de sözlerine ekledi.

  • "O ANDAN SONRA İLK KEZ KENDİMİ ÇIPLAK HİSSETTİM"

    Thicke'nin kendisini taciz ettiğini anlatan Ratajkowski, ünlü şarkıcının o sırada sarhoş olduğunu ileri sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Çıplak göğüslerime dokundu ve gülümsedi. Sonra da geriye doğru sendeledi." ifadelerini kullandı.

    Emily Ratajkowski, "O andan sonra ilk kez kendimi çıplak hissettim. Yaşadıklarımı bastırmaya çalıştım. Başım yukarıda gezdim ve göz temasından kaçındım. İnsanlarla iletişimimi azalttım." dedi.

  • Ratajkowski, yönetmen Diane Mortel'in de bunları gördüğünü ve kendisine iyi olup, olmadığını sorduğunu belirtti. O anda olup, bitene hiçbir tepki veremeyen Emily Ratajkowski, kendini kötü hissettiğini de kitabında anlattı.

    KLİP YAYINDAN KALDIRILDI

    Emily Ratajkowski'nin bir anda dikkat çekmesine yol açan "Blurred Lines" adlı şarkının klibi daha sonra cinsiyet ayrımcılığını körükleyen, kadın düşmanı bir mesaj içerdiği gerekçesiyle yayından kaldırılmıştı.

  • 2015'TE BOŞANDILAR

    Robin Thicke, klibin çekildiği ve bu olayın yaşandığı dönemde Paula Patton ile evliydi. Ardından eşini aldattığı ortaya çıktığı için çift, yollarını ayırma kararı almıştı. İkili, 2015 yılında da boşanmıştı.

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