Emel Sayın'dan nostaljik paylaşım: Meğer ne güzelmişim
Emel Sayın, yıllar öncesini yâd etti. Gençlin yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayımlayan Sayın, "Meğer ne güzelmişim" ifadelerini kullandı
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Müzik çalışmalarının yanı sıra rol aldığı filmlerle de ışıltılı bir kariyer edinen Emel Sayın, yıllar öncesini andı.
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Gençlik dönemlerinde çekilen bu fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Emel Sayın, gönderisine "Meğer ne güzelmişim" notunu düştü.
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Emel Sayın'ın kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğrafına; Filiz Akın, Serkan Altunorak, Ali Sunal, Onur Büyüktopçu, Seda Sayın ve Göksel gibi ünlü isimler yorum yaptı. Sayın'a "Hâlâ çok güzelsiniz" yorumları yağdı.
Fotoğraflar: AA, Instagram, DHA
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