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        Haberler Magazin Emel Müftüoğlu ile Demet Akbağ'ın fotoğrafı olay oldu: Ancak bu kadar düzelebildim - Magazin haberleri

        Emel Müftüoğlu: Ancak bu kadar düzelebildim

        Emel Müftüoğlu, yakın dostu Demet Akbağ ile bir araya geldi. Müftüoğlu, buluşma fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşarak, Akbağ ile yaşadığı fikir ayrılığını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 15:51 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:11
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        • 1

          Emel Müftüoğlu, Demet Akbağ ile buluştu. Ünlü şarkıcı, yakın dostuyla yer aldığı fotoğrafını sosyal medya sayfasında yayımladı.

        • 2

          Müftüoğlu, filtre kullandığı fotoğrafı paylaşmadan önce Demet Akbağ ile fikir ayrılığı yaşadıklarını ifade etti.

          Müftüoğlu şunları söyledi: Bu fotoğrafı koyarken Demet fena karşı çıktı. Sakın bak çok oynanmış duruyor' diye... Halbuki fotoğrafta aslında o aynı ama ben inanılmaz kötü çıkmışım. Yanağım on kat kırışık (asla öyle değilim) o zarif ellerim, kollarım kocaman. Çağrı'ya 'beni düzeltir'misin?' dedim. Ahanda ben! Ancak bu kadar düzelebildim.

        • 3

          ÜNLÜLERİN FİLTRE İLE İMTİHANI

          Seda Sayan, Ajda Pekkan, Sevim Emre, Mehmet Ali Erbil ve birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğraflara photoshop ve filtre uyguluyor. Efektlerin abartılması durumunda ise eğlenceli görüntüler ortaya çıkıyor. Ünlülerin filtre ile imtihanlarını sizler için derledik...

        • 4

          ÜNLÜ ÇİFT ŞAŞIRTTI

          Sık sık filtre kullanan Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk ile paylaştığı fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Faik Öztürk'ün göz kapaklarından ameliyat olduğunu ve yüzünde botoks yaptırdığını da idda etti.

        • 5

          "AĞZIMIZIN TADI KAÇTI"

          Şarkıcı Mine Koşan'ın Halil Ergün ile paylaştığı bu fotoğraf ise bir dönem magazin gündemine damga vurmuştu. Halil Ergün'ün gençleştiği gönderiye takipçileri, oyuncunun bir dönem rol aldığı 'Yaprak Dökümü' dizisindeki repliği ile gönderme yaparak, "Ağzımızın tadı kaçtı" yorumunda bulunmuştu.

        • 6

          "İNSAN KOCASINA BEBEK FİLTRESİ YAPAR MI?"

          2014 yılında Serdar Ortaç ile nikah masasına oturan ve 2019'da boşanan Chloe Loughnan da bir dönem şarkıcı ile bu pozunu yayınlamıştı. Sosyal medyada dalga konusu olan paylaşıma takipçileri, "İnsan kocasına bebek filtresi yapar mı?" yorumunu yapmıştı.

        • 7

          "5 YAŞINA DÖNMÜŞ"

          'Photoshop' denilince akla gelen isimlerin başında ise Seda Sayan yer alıyor. Sayan, yaptığı birçok paylaşımda uyguladığı filtrelerden dolayı takipçilerinin diline düşüyor.

          Seda Sayan'ın Aslı Enver ve Murat Boz ile bu fotoğrafını yayınlamasının ardından takipçileri, "Paylaşıma bak. Aslı Enver ve Murat Boz, 5 yaşına dönmüş" şeklinde yorumlar yapmıştı.

        • 8

          O DA NASİBİNİ ALDI

          Ünlü şarkıcının uyguladığı gençlik filtresinden Mustafa Sandal da nasibini almıştı. Suratının pürüzsüzleştiği görülen Sandal, neredeyse en az 10 yaş gençleşmişti.

        • 9

          "ESTETİK YETMEDİ BİR DE FİLTREDEN GEÇİRMİŞ"

          'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan, bir arkadaşının doğum gününe katılmış ve davetten bu fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

          Değişimiyle takipçilerini şaşırtan Sayan'a adeta yorum yağmıştı. Bir takipçisi 'Kim der 63 yaşında...' yazınca Sayan'dan cevap gecikmemişti: Yok 75 tatlım!

          Ünlü şarkıcıya gelen mesajlardan bazıları ise şöyleydi:

          - Estetik ameliyatlar Seda ablaya yetmedi, bir de filtreden geçirmiş.

          - Bugün Seda Sayan'ın üst dudağı gibiyim, hareket edecek halim yok!

          - İlk bakışta Ece Erken zannettim.

          - Seda ablam, kurban olduğum... Neredesin!

          - Seda ablam yüz nakli olmuş!

          - Fotoğrafta gençlik hallerinden bile genç...

        • 10

          MEHMET ALİ ERBİL DE FİLTREDEN NASİBİNİ ALDI

          Şarkıcı Emel Müftüoğlu, sunucu ve oyuncu Seray Sever'le birlikte yakın arkadaşları Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etmişti. Seray Sever, bu ziyaret sırasında çekilmiş bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

          Gönderi çok sayıda beğeni alırken; Sever'in kullandığı filtre sebebiyle Mehmet Ali Erbil’in 18 yaşında gibi gözükmesi dikkat çekmişti.

        • 11

          30 YAŞ GENÇLEŞTİ

          Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı da 30 yaş gençleştirmişti. Ünlü şarkıcı, efektin dozunu kaçırınca Safiye Soyman'ı görenler tanıyamamıştı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafta Soyman, dünyaca ünlü isim Nicki Minaj'a benzetilmişti.

        • 12

          SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

          Arda Turan, Sevim Emre'nin fotoğrafa efekt uygulaması sonucu göz kapaklarının üzerinde mor farın yer almasıyla takipçilerinin diline düşmüştü.

        • 13

          "BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ"

          Ajda Pekkan da daha önce de filtreli fotoğrafıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Uyguladığı photoshop ile 20'li yaşlarına dönen ünlü şarkıcı için "Bal mumu heykeli sandım", "Filtreden Ajda gitmiş, 'Barbie' gelmiş... ", "20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri olmuş!" ve "Yeğenim 5 yaşında ama Ajda Hanım'ın yüzü daha pürüzsüz. İyi ki filtre var!" yorumları yapılmıştı.

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