Müftüoğlu, filtre kullandığı fotoğrafı paylaşmadan önce Demet Akbağ ile fikir ayrılığı yaşadıklarını ifade etti.

Müftüoğlu şunları söyledi: Bu fotoğrafı koyarken Demet fena karşı çıktı. Sakın bak çok oynanmış duruyor' diye... Halbuki fotoğrafta aslında o aynı ama ben inanılmaz kötü çıkmışım. Yanağım on kat kırışık (asla öyle değilim) o zarif ellerim, kollarım kocaman. Çağrı'ya 'beni düzeltir'misin?' dedim. Ahanda ben! Ancak bu kadar düzelebildim.