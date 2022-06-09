Emel İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Emel isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

EMEL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Emel ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Emel adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Emel isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

EMEL İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Emel ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Peygamberin soyundan gelen, kükreyen. İyilik, güzellik. Ümit, hırs, arzu. İnsan ömrünün yetmeyeceği hülyalar, kuruntular. Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek.

EMEL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Emel ismi Kur'an-ı Kerim'de (Hicr 3. ayet, Kehf 46. ayet) geçmektedir; ancak Emel ismini koymak caizdir.

EMEL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Emel ismini kullanan 79.523 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Emel ismini kullanan 14.924 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Emel ismini kullanan 6.554 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Emel ismini kullanan 5.751 kişi bulunmaktadır.

EMEL ADININ ÖZELLİKLERİ

Emel adındaki kişiler, farklı, çağdaş, sıra dışı ve ilerici bir bakış açısına sahiptir. Sosyal hayatlarında özgürlüklerine düşkündürler; ancak insanlarla da bir arada olmayı başarırlar. Arkadaş canlısı bir yapıları vardır. İyi konuşmalar yapmalarının yanı sıra, iyi birer dinleyicidirler. Dışarıdan bakıldığında sakin, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir izlenim bırakır ancak şartlar değiştiğinde, o kadar da zararsız olmadığı anlaşılır.