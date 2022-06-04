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Emekliye zam var mı, ne zaman verilecek? Gözler enflasyon farkında! Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı olacak mı? Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli Temmuz zammı araştırması Mayıs ayı enflasyon oranlarının da açıklanmasıyla hız kazandı. Memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılması nedeniyle emekli maaş zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanan enflasyon farkına çevrilmiş durumda. Son olarak yeni yılda yüzde 66 oranındaki zammın ardından en düşük emekli maaşı bin 500 liradan 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Milyonlarca emekli ve yakını Emekli zammı Temmuz 2022 ile en düşük SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı ne kadar olacak? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte emekli maaş zammı son durum

04.06.2022 - 19:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli maaş zammına ilişkin son durum gündemde. Mayıs enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. 2022 yılının ilk 5 ayının verilerine göre enflasyon oranı yüzde 35,64 oldu. 5 aylık enflasyon farkı ise 28,14 olarak hesaplandı. Memmur ve SSK, BAĞKUR emeklileri "Ememkli maaş zammı Temmuz'da ne kadar olacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte emekli maaş zammı son dakika haberleri... 

  • EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre, haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 35.64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 35 oranında artış olacak. 

  • Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Mayıs
    SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.467
    SSK (2000 SONRASI) 2.041 2.769
    BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.254
    BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.068

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

    En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK’lılarda en düşük emekli aylığı 2 bin 769, esnaf BAĞ-KUR’lularda 3 bin 254, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 3 bin 68 lira olacak.

  • EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞI KAÇ TL'YE YÜKSELECEK?

    Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı.

    Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7.5 puanını toplu sözleşme zammı oluşturuyor. Memur maaşlarına zam yapılırken, yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammına göre 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak, bunun üzerine yılın ikinci yarısı için geçen yıl toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 7 zam yapılacak. Buna göre, haziran ayında enflasyonun sabit kalması halinde memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 35 oranında zamlanacak.

    Aile ödenekleri dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 560 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 5 bin 790 liraya yükselecek.

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