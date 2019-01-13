Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı (Emekli Sandığı) alanların aylıkları Ocak ayının 1’i ila 5’i arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir" denildi.



SSK gelir aylığı almakta olanların aylıklarının ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak 2019 tarihleri arasında, Bağ-Kur gelir ve aylığı almakta olanların aylıklarının da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödeneceği kaydedildi.