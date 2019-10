Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum ne oldu? Sıkça sorulan sorular arasında. 31 Mart yerel seçimlerinde başlayan erken emeklilik yasası ile ilgili 5 milyona aşkın vatandaş sendiklar aracılığıyla seslerini hükümete duyurmuş ve mağduriyetlerin giderilmesini talep etmişlerdi. Konuyla ilgili son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanı Naci Ağbal, bir basın toplantısında emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili soruları yanıtladı.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA!

Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise “2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi” dedi.

EYT'DE SON DURUM 2019

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre bu sene de Meclis'in gündeminde EYT olacak. Geçen yıl yaz tatilinde CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri EYT ile ilgili yasa teklifleri hazırlamıştı. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi sunmuştu. Tekliflerin ortak noktası, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınların 20, erkeklerin 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşı beklemeden emekli olmaları yönünde idi.

HDP’nin de destek vereceğini açıkladığı tekliflerin gündeme alınması aşamasında görüş birliği sağlanamadı. MHP, bu konuda AK Parti ile birlikte hareket etme kararı aldı. Ancak, yasama yılı boyunca muhalefet partileri gerek Plan Bütçe Komisyonu’nda, gerekse TBMM Genel Kurulu’nda hemen her fırsatta önergeler vererek torba kanunlara bu yönde ekleme yapmaya çalıştılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin’e rapor hazırlama talimatı vermesi üzerine, EYT’liler bu yıl da Meclis’e kulak verecek. Vedat Bilgin’in her ne kadar, konu çok geniş ve homojen olmayan kesimleri ilgilendirdiği için uzun soluklu bir çalışmanın henüz başında olduklarını belirtmesine rağmen, EYT’liler Meclis’ten gelecek haberleri bekleyecek.

FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emekli olabilmeleri adına gündeme gelen bu modeli ile her eksik yıl için bellli oranda düşük maaş ödemesi şeklinde işliyor. Yani bu mdel ile emeklilik için gerekli işlemleri tamamlamış ancak yaş dolayısıyla emekli olamayan vatandaşlar, her eksik yıl için daha düşük bir ücretle emekli olabiliyorlar. Bu modelde ayrıca daha sonra prim ödeyerek maaşını yükseltebiliyor. Finlandiya'da uygulanan sisteme göre; Bu sisteme esasına göre emekli olmak için gerekli her eksik yıl için yüzde 2 eksik maaş ödeniyor. Emekli olmak için yaş şartını tamamlamaya 4 yıl eksiği bulunan bir vatandaş Finlandiya modeli ile yüzde 8 daha az bir maaş alarak emekli olma hakkı kazanıyor.

EYT KİMLERİ KAPSAR 2019?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasasının kapsaması için ilk madde kadın ve erkeklerin yaş şartı olacak. 50 yaşını dolduran kadınlar ve 55 yaşını doldura erkekler 3600 günü tamamlamaları halinde bu yasadan yararlanabilecek.

İkinci yöntemde ise emeklilik koşulları arasındaki yaş sınırı devre dışı bırakılacak. Çalışma hizmeti ve çalışma süresi şartlarını yerine getirenler emekli olabilecekler. Bu yöntem kabul edilirse 1994 yılında sonra sigortaya giren erkek çalışanlar faydalanamamış olacaklar.

Üçüncü yöntemde ise 8 Eylül 1999 yılı öncesinde işe başlamış olanlar 5 bin gün çalışma ile diğer koşulları sağlayarak emekli olabilecekler. Bu kanunun çıkması halinde bütün EYT’lileri kapsayabilmesi için 2024 yılının 9 Eylül’üne kadar yürürlükte kalması gerekiyor.