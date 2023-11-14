Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?

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Dr Muhammad Abu Salamiya Şifa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Abu Salamiya, küvöz gibi bazı temel araçların benzin bittiğinde çalıştırılamadığını hatırlatıyor.

Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi çevresinde yoğun çatışmalar devam ediyor.

Hastanede elektrik kesik. Mevcut jeneratörlerin çalıştırılması için ise benzin kalmadı. Bu durum, hastanedeki binlerce kişinin hayatını tehdit ediyor.

BBC Arapça Servisi'nden Ethar Shalaby, hastanenin müdürü ve diğer doktorlarla konuşarak mevcut durumla ilgili merak edilen sorulara yanıt aradı.

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Reuters Oğlu İsrail hava saldırısında ölen bir anne, diğer oğlu tarafından sakinleştiriliyor.

Şifa Hastanesi nerede?

Şifa Hastanesi, Gazze'nin en büyük sağlık yerleşkesi.

Gazze Şehri'nin Rimal mahallesinde bulunuyor.

700 yatak kapasiteli hastanede beş ana bina mevcut:

Kadın doğum, jinekoloji ve doğumhaneler

Ameliyathaneler ve yoğun bakım servisi

Genel cerrahi ve ortopedi servisi

Dahiliye ve diyaliz bölümü

İdari bina, laboratuvarlar ve kan bankası

Hastanenin müdürü Dr. Muhammed Abu Salamiya, savaş yokken buranın Gazze'deki en iyi hastane olduğunu söylüyor.

Burası dünyada da tanınmış bir eğitim ve araştırma hastanesi. Burada tüm uzmanlıkların olduğu söyleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yaptığı açıklamada Şifa Hastanesi'nin "mezarlığa döndüğünü" söyledi.

DSÖ Sözcüsü, elektrik kesintisi ve yakıt kıtlığı nedeniyle onlarca prematüre bebeğin artık kuvözde tutulamadığını ve 45'e yakın böbrek hastasının diyalize bağlanamadığını da ekledi.

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Şifa Hastanesi kime ait?

Hastane, Gazze'de Hamas yönetiminde olan Sağlık Bakanlığı bünyesinde.

Hastanenin müdürü, Dr. Muhammed Abu Salamiya.

Şifa Hastanesi'nde kaç hasta var?

Hastane yönetimine göre, hasta sayısı her gün değişiyor.

13 Kasım'da yatan hasta sayısı tahmini 650 civarındaydı. 50 kişi diyaliz tedavisi görüyordu. 36 bebek küvözlerde tutuluyordu. 26 kişi ise yoğun bakımdaydı.

Hastanede 700 sağlık çalışanı var.

Öte yandan, hastane yerleşkesindeki beş binadan ikisi tahliye edildi ve tüm hastalar üç binaya taşındı.

Gazze genelinde evlerini terk etmek zorunda kalan 5 bin kişi de hastaneye sığınmış durumda.

Haitham Imad / Reuters İsrail bombardımanında evi yıkılan bir aile Şifa Hastanesi yerleşkesine çadır kurmuş.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısından bir hafta sonra, on binlerce kişi hastaneye sığınmaya çalıştı. O günlerde civardaki insan sayısı 60 bine kadar çıktı.

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Ancak hastane yerleşkesi çevresindeki saldırılar arttığından beri bu sayı azaldı ve birkaç bin kişiye kadar düştü.

Dr. Abu Salamiya, "Buradaki hastalardan bazıları güneye ya da okullardaki sığınaklara kaçmaya çalışırken yolda öldürüldü" diyor.

Reuters Hastanede yaklaşık 5 bin kişinin barınmaya çalıştığı tahmin ediliyor.

Hastaneyi geride bırakıp başka yerlere gitmeye çalışanlardan bazıları 200 metre uzaklıktayken İsrail ordusunun saldırısına uğramış.

Bu kadar insanın nereye gidebileceğini sorduğumuzda, Dr. Abu Salamiya, "Eğer buradaki durum devam ederse insanlar ölecek. Kendimiz ve hastalarımız için, hastane dışında bir güvenli alan istiyoruz" diyor.

Hastaların da Gazze dışında güvenli bölgelere ve hastanelere acilen sevk edilmesi gerektiğini söylüyor.

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Hastanede ne kadar benzin kaldı?

Dr. Abu Salamiya ve diğer doktorlar, yalnızca çok acil durumlarda kullanılabilecek çok az miktarda benzin olduğunu söylüyor.

Reuters Jeneratörlerin çalışmaması, küvözlerdeki bebekler için hayati risk taşıyor.

12 Ekim'de İsrail ordusunun sözcüsü Daniel Hagari, 300 litre benzini hastaneye teslim edebileceklerini, ancak Hamas'ın bunu engellediğini iddia etmişti.

Getty Images Diyaliz makinelerinin çalışması, benzinin elde edilmesine bağlı.

Dr. Abu Salamiya, iddialara karşın, "benzinin teslim edilmesini geri çevirmediklerini" ancak bu miktarın jeneratörleri ancak yarım saat çalıştırmaya yeteceğini söylüyor.

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Sağlık personelini benzin getirmek için "gecenin bir yarısı çatışma alanına giderek" riske atamayacağını da ekliyor.

Uluslararası Kızılhaç'ın benzin sevkiyatını yapmasını önerdiklerini, ancak henüz İsrail'den yanıt almadıklarını belirtiyor.

Hastane, günlük olarak 10 bin litre benzine ihtiyaç duyuyor.

Getty Images Hastane bahçesindeki çadırlarda yaşam.

Şifa Hastanesi'nden tahliyeler mümkün mü?

Birçok kişinin merak ettiği soru, neden insanların Şifa Hastanesi'nden tahliye edilemediği.

İsrail ordusu tahliye için güvenli rotalar oluşturulduğunu ileri sürüyor.

Getty Images Israil ordusu sözcüsü Daniel Hagari

İsrail ordu sözcüsü Hagari, hastanedeki bebeklerin başka bir hastaneye sevk edilmesine de yardımcı olmak istediklerini söylemişti.

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Ancak hastanedeki doktorlar, mevcut durumda bunun imkansız olduğunu söylüyor.

Ortopedi servisini yöneten Dr. Adnan Al-Bursh, hastanenin günlerdir abluka altında olduğunu, insanların bombardıman nedeniyle hastaneden çıkmaya korktuğunu kaydediyor.

Getty Images

Al-Bursh, "Hastaneye 100 metre mesafede üç tane İsrail tankı gördüm. Drone ve uçaklar sürekli tepemizde" diyor.

Bu nedenle sağlık çalışanları da hastaneden dışarıya çıkamıyor.

Şifa Hastanesi'ne saldırı düzenleniyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hastanenin son günlerde birkaç kez saldırıya hedef olduğunu duyurdu. Bunlarda birkaç kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, hastaneye saldırdığını kabul etmedi, ancak hastane çevresinde operasyonlar düzenleyen askerleri olduğunu doğruladı.

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İsrail, Şifa Hastanesi'nin altında Hamas'ın bir komuta merkezi olduğunu ileri sürüyor.

Bunu kanıtlamak için bir tünel ağı haritası paylaşan İsrail, Hamas üyelerine ait olduğunu söylediği ses kayıtları yayınladı. Hamas ise bu iddiaları reddetti.

Hastanedeki doktorlar da içeride Hamas'ın hiçbir varlığının olmadığını vurguluyor.

Getty Images 3 Kasım'daki İsrail hava saldırısı sonrası, Şifa Hastanesi'nin önü.

Dr. Abu Salamiya, BBC'ye yaptığı açıklamada, "İsrailliler yalan söylüyor. Birleşmiş Milletler'in, Kızılhaç'ın ve diğer uluslararası örgütlerin ekiplerini buraya yollayıp içeride militanların olup olmadığını araştırmasını istiyoruz. Burası hastalara ve yaralılara hizmet veren sivil bir kurum" dedi.

Dr. Al-Bursh ise "Militanların hastanede olması mümkün değil. Burası benim evim gibi. Eğer içeride militanlar olsa anında terk ederdim" diyor.

Reuters