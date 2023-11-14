REKLAM advertisement1

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır'ın kuzeyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 18° Ankara Güneşli 16° İzmir Güneşli 20° Antalya Güneşli 23° Trabzon Yağmurlu 21° Bursa Kısmen Güneşli 17° Adana Kısmen Güneşli 25° Diyarbakır Yağmurlu 16° Gaziantep Yağmurlu 18° Ağrı Yağmurlu 10°

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzeyli, ilk saatlerde Marmara ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır'ın kuzeyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Orta Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.