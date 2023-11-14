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        Haberler Gündem Hava Durumu YAĞMUR DOĞUDA! Son dakika hava durumu: Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! 14 Kasım hava durumu

        Meteoroloji'den açıklama! Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri yağmurlu olacak. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Van çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 07:20 Güncelleme: 14.11.2023 - 08:33
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        Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat
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        Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır'ın kuzeyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 18°

        Ankara

        Güneşli 16°

        İzmir

        Güneşli 20°

        Antalya

        Güneşli 23°

        Trabzon

        Yağmurlu 21°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 17°

        Adana

        Kısmen Güneşli 25°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 16°

        Gaziantep

        Yağmurlu 18°

        Ağrı

        Yağmurlu 10°

        Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli, ilk saatlerde Marmara ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır'ın kuzeyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Orta Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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