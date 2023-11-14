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        Haberler Dünya "İsrail'i durmaya çağırıyoruz" demişti, Fransa Cumhurbaşkanı Macron İsrail'e desteğini yineledi

        "İsrail'i durmaya çağırıyoruz" demişti, Fransa Cumhurbaşkanı Macron İsrail'e desteğini yineledi

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte İsrail'e tepki göstererek "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." demişti. Macron, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u arayarak sözlerine açıklık getirdi ve İsrail'e desteğini yineledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 08:03 Güncelleme: 14.11.2023 - 08:03
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        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
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        İsrail ordusunun yoğun biçimde saldırdığı ve insani krizin her geçen gün derinleştiği Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u tekrar aradı ve sözlerine açıklama getirdi.

        İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron cuma günü BBC'ye verdiği röportajda yaptığı ateşkes çağrısı ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda sivillerin öldüğüne ilişkin sözleri hakkında konuştu.

        Macron, "İsrail'in Hamas terör örgütüne karşı operasyonunda kasıtlı biçimde sivillere zarar vermekle suçlama niyeti olmadığını ve olmayacağını" vurguladı.

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        Fransa Cumhurbaşkanı, "İsrail devleti ve sizin kendinizi savunma hakkınızı koşulsuz destekliyorum." ifadelerini kullandı.

        Röportajda ülkesi ve diğer birçok ülke için önemli insani duruma dikkati çekmek istediğine işaret eden Macron, Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaştırılmasının önemini vurguladı.

        Macron, Herzog'a Gazze'deki İsrailli esirlerin "derhal serbest bırakılmasını talep etmeye ve bu konuda çalışmaya" bağlı olduğunu iletti.

        "İSRAİL'İ DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ" DEMİŞTİ

        Röportajda, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sivillerin öldüğünü belirten Macron, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

        Fransa Cumhurbaşkanı, "Birinci gün bunun terörle mücadele olduğunu söyledik. Ancak gün geçtikçe Gazze'de sivillerin devamlı bombalandığını görmeye başladık." sözlerini sarf etmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #israil
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