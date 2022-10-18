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Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT başvuru şartları: EYT Milat: 8 Ekim 1999 | 3 ay şartı kalktı mı?

EYT düzenlemesinde detaylar netleşti! İşte başvuru şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Düzenleme henüz kamuoyuyla paylaşılmasa da yapılan açıklamalar sonrası düzenlemenin detayları belli olmaya başladı. Merak edilen detaylardan biri olan EYT başvuru şartları da böylelikle netleşti. İşte EYT başvuru şartları...

18.10.2022 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT başvuru şartları neler? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin detaylarının ortaya çıkmasıyla beraber merak edilen sorunun cevabı da netleşmeye başladı. Peki, EYT başvuru şartları neler? Başvurularda 3 ay başvuru şartı kalktı mı? İşte detaylar...

  • EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    8 Ekim 1999'da yürürlüğe giren yasal düzenlemenin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için Meclis'e gelecek olan yeni yasal düzenlmeyle emeklilik yolu da açılmış olacak.

  • EYT düzenlemesine başvuru yapmak için ise çalışanların 8 Ekim 1999 öncesinde Bağ-Kur Emekli Sandığı ve SSK kapsamında sigorta kaydına sahip olmaları gerekiyor.

  • Emeklilik için sigortalılık süresi ve prim ödemelerini tamamlayan binlerce emekli, yaş koşulunun kaldırılmasını talep ediyor.

    Yaş şartının tamamen kaldırılmasıyla birlikte 5400 prim günü olan Bağ-Kur'lular ve 3600 prim gününe sahip olan SSK'lılar erkek ise, 55 yaşında kadınsa 50 yaşında emeklilik hakkına sahip olacak.

  • Buna öre 8 Ekim 1999 öncesinde sigorta kaydı olan ve 3 bin 600 prim gününü tamamlayan SSK'lılar ile 5 bin 400 iş gününü tamamlayan Bağ-Kur'lular EYT düzenlemesine yasalaşmasının ardından başvurabilecekler.

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