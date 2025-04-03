Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06

Memur maaşlarına ocak ayında yapılan zammın içinde yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı bulunuyor.

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 3,83 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacağı dikkate alınırsa, enflasyon bu düzeyde sabit kalsa bile memur maaşları ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 9,02 oranında zam yapılacak.

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Ocak ayından itibaren net asgari ücret 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. Üç aylık enflasyon karşısında net asgari ücretin alım gücü 2.084,20 TL’ye düştü.

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