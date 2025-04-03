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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06 - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06

        Türkiye İstatistik Kurumu, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan 3 aylık enflasyonu yüzde 10,06 olarak açıkladı. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06 oldu

        Giriş: 03.04.2025 - 15:02 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:02
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        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
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        Memur maaşlarına ocak ayında yapılan zammın içinde yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı bulunuyor.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 3,83 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacağı dikkate alınırsa, enflasyon bu düzeyde sabit kalsa bile memur maaşları ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 9,02 oranında zam yapılacak.

        Ocak ayından itibaren net asgari ücret 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. Üç aylık enflasyon karşısında net asgari ücretin alım gücü 2.084,20 TL’ye düştü.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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