Merakla beklenen 2022 emekli maaşı zammı geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Enflasyon rakamlarının ardından emekli zam oranı netlik kazanırken SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi. Erdoğan, en düşük emekli maaşı tutarının 2 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Bu gelişme ile emekli zammı tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI TABLOSU 2022

Bilindiği gibi, 4A, 4B, 4C için emekli zammı hesaplama formülü farklılık gösteriyor. Emekli zammı ile beraber 1600, 2300, 2500, 2800, 3000, 3200 ve 3500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşı da değişti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emekli zammı tablosu ile ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna açıklık getirdi: