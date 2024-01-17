TEMMUZ AYINDA MAAŞ ZAM ORANLARI NASIL EŞİTLENECEK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları, ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artacak. Emekli memur aylıkları hesaplanırken ise ocak ayındaki yüzde 15’lik toplu sözleşmeyi aşan enflasyon farkına temmuz ayındaki yüzde 10’luk toplu sözleşme zammı ilave edilecek.

Bu durumda, örneğin ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 15 olursa SSK ve BAĞ-KUR aylıkları temmuz ayında yüzde 15 oranında artacak. Emekli memurlar açısından enflasyon farkı olmayacak ve sadece yılın ikinci yarısına ilişkin yüzde 10’luk toplu sözleşme zammı alacaklar.

Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 36’lık enflasyon tahminine göre bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 24 oranında çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR aylıkları yüzde 24 artarken, emekli memur aylıkları yüzde 18.61 oranında artacak.

Ocak ayına göre yıllık artış ise yüzde 15 enflasyon senaryosunda SSK ve BAĞ-KUR’da yüzde 63,96, Emekli Sandığı’nda yüzde 64,17; yüzde 24 enflasyon senaryosunda ise SSK ve BAĞ-KUR aylıklarında yüzde 76,79, Emekli Sandığı aylıklarında yüzde 77,02 oranında olacak. Böylece temmuz ayında tüm emeklilerin aylıkları birbirlerine eşitlenmiş olacak.

Emekli aylıkları arasında 6 aylık enflasyonun yüzde 30 olması durumunda yüzde 85,5 seviyelerinde, 6 aylık enflasyonun yüzde 35 olması durumunda ise yüzde 92,5 seviyelerinde eşitlik sağlanacak.