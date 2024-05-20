6 AYLIK ENFLASYON FARKI ETKİLİ OLACAK

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın 10 Mayıs tarihli haberine göre; Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan Enflasyon Raporu’nda 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36’dan yüzde 38’e revize edildi. Karahan, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 75 veya yüzde 76 ile zirveyi göreceğini ve bu aydan itibaren düşmeye başlayacağını söyledi.

Yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 72’ye gerilemesi halinde bu yılın ocak – haziran döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 25,03 olacak. Merkez Bankası’nın 2024 yılsonu için öngördüğü yüzde 38 enflasyon tahmini gerçekleşirse temmuz-aralık dönemindeki ikinci 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,38 olacak.