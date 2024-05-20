Emekli maaş zammı belli oluyor! 2024 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Temmuz ayında yapılacak olan emekli zammı için veriler netleşiyor. 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla Temmuz emekli maaş tahminleri de gelmeye başladı. Merkez Bankası ile Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki 6 aylık enflasyon tahmini birbirine yaklaştı. İşte 2024 Temmuz emekli maaşı zammında son durum...
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Emekli maaş zammı için geri sayım devam ediyor. Açıklanan son veriler ile emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam oranları netleşmeye başladı. 15 milyona yakın SSK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren emekli zammında son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, 2024 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş zammı ile ilgili güncel bilgiler...
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EMEKLİYE ARA ZAM VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını ifade etti.
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EMEKLİ ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Böylece nisan ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 18,70 olarak belirlendi.
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6 AYLIK ENFLASYON FARKI ETKİLİ OLACAK
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın 10 Mayıs tarihli haberine göre; Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan Enflasyon Raporu’nda 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36’dan yüzde 38’e revize edildi. Karahan, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 75 veya yüzde 76 ile zirveyi göreceğini ve bu aydan itibaren düşmeye başlayacağını söyledi.
Yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 72’ye gerilemesi halinde bu yılın ocak – haziran döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 25,03 olacak. Merkez Bankası’nın 2024 yılsonu için öngördüğü yüzde 38 enflasyon tahmini gerçekleşirse temmuz-aralık dönemindeki ikinci 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,38 olacak.
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Merkez Bankası’nın her ay 54’ü finansal sektör, 18’i reel sektörden oluşan 72 katılımcıya gönderdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’nde aylık enflasyon mayısta yüzde 3,00, haziranda yüzde 2,54 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk dört aylık döneminde enflasyon yüzde 18,72 olarak gerçekleşti.
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Anketteki tahmin gerçekleşirse ocak – haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 25,39 olacak. Merkez Bankası ile piyasa katılımcılarının ilk 6 aylık enflasyon tahminleri birbirine oldukça yaklaşmış oldu. Ankette öngörüldüğü gibi 2024 sonu enflasyonu yüzde 44,16 çıkarsa temmuz – aralık dönemindeki ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 14,97 olacak.
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TEMMUZDA SSK VE BAĞ-KUR MAAŞ ZAMMI NE OLUR?
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları doğrudan enflasyon oranında artırılıyor. Dört aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR’lular için temmuz ayında yüzde 18,72 zam şu an itibarıyla kesinleşti.
İlk 6 aylık enflasyon Merkez Bankası’nın tahmini doğrultusunda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuzda yüzde 25 oranında zam yapılacak.
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İlk 6 aylık enflasyon piyasa katılımcılarının beklentisi doğrultusunda gerçekleşirse bu durumda yüzde 25,4 oranında zam yapılacak.
Mayıs ve haziran aylarında enflasyonda sürpriz bir düşüş olmazsa, mevcut tahminlere göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 25 dolayında zam yapılacağını söylemek mümkün. Bunun aslında bir enflasyon farkı olduğunun da altını çizmek gerekir.
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YENİ KANUN ÇIKMAZSA ZAM KÖK AYLIKLARA UYGULANACAK
Halen en düşük emekli aylığı 10 bin lira olarak uygulanıyor. Yeni bir kanun çıkmadığı takdirde temmuz ayında kök aylıklara 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Bu durumda kök aylığı düşük olduğu için halen 10 bin lira aylık almakta olanlar temmuz ayından sonra da 10 bin lira almaya devam edecek.
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