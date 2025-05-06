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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı ile hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

        Emekli zammı hesaplama 2025 Temmuz: SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

        Emekli zammı 2025 Temmuz son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez artış yaşıyor. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte, 2025 Temmuz emekli zammı hesaplama tablosu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 09:19 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:19
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        • 1

          Emekli zammı 2025 Temmuz son dakika haberleri gündemde yer alıyor. Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak memur ve emekli zammı için hesaplama tablosu güncellendi. Bilindiği üzere emekli zam oranı 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak hesaplanıyor. Buna göre, 2025 yılının ilk yarısı için nihai emekli maaş zammı Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, SSK, Bağkur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak? İşte, 2025 Temmuz emekli zammı hesaplama tablosu.

        • 2

          NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

          Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

          Buna göre nisanda enflasyon, aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda yüzde 37,86 olarak gerçekleşti.

        • 3

          4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE BELLİ OLDU

          Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında ise yüzde 3,00 olarak gerçekleşti.

          Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı.

          Enflasyon - Yıllık - Aylık

          Ocak 2025: 42,12 - 5,03

          Şubat 2025: 39,05 - 2,27

          Mart 2025: 38,10 - 2,46

          Nisan 2025: 37,86 - 3,00

        • 4

          EMEKLİ VE MEMURLARIN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

          Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 oldu.

          Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,94 olarak hesaplandı.

        • 5

          EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

          Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

        • 6

          4 AYLIK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

          İşte 4 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;

          4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 13,36

          4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 13,36

          Memur enflasyon farkı: Yüzde 6,94

          Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5

          Memur zammı: Yüzde 12,29

        • 7

          EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

          SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

          Bu orana göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları şu şekilde hesaplandı:

          Mevcut Maaş (TL) Zamlı Maaş (%13,36) (TL)
          14.469 16.402
          15.000 17.004
          15.500 17.571
          16.000 18.138
          16.500 18.704
          17.000 19.271
          17.500 19.838
          18.000 20.405
          18.500 20.972
          19.000 21.538
          20.000 22.672
          21.000 23.806
          22.000 24.939
          23.000 26.073
          24.000 27.206
          25.000 28.340
          26.000 29.474
          30.000 34.008
        • 8
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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