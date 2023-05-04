Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sosyal Güvenlik Memur

Emekli ve memurun maaş zammı ne olacak?

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaşlarına ve emekli aylıklarına temmuz ayında yapılacak zam da belli olmaya başladı. Memur maaşlarındaki enflasyon farkı ocak ayında yapılan yüzde 8 toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapılacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, memur maaşları ve emekli aylıklarına temmuz ayında yapılacak olası zamları yazdı

Giriş: 04.05.2023 - 07:35 | Güncelleme: ABONE OL
Emekli ve memurun maaş zammı ne olacak?

Ocak ayında memur ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Normal artışın üzerine memur maaşlarında 13.52 puan, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da 14.6 puan ilave zam yapıldı. Geçen yıl memurlara verilen 2.5 puanlık ilave zam izleyen 6 aylık dönemdeki enflasyondan mahsup edilirken, bu yıl verilen ilave zam mahsup edilmeyecek. Bu durum, memurların maaş zammı hesaplamasında değişikliğe yol açacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında yüzde 2.39 oranında arttı. Yıllık enflasyon yüzde 43.68, ocak-nisan dönemindeki 4 aylık enflasyon ise yüzde 15.21 olarak gerçekleşti.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 15.21 ORANINDA ZAM

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Mayıs ve haziran aylarında enflasyon eksiye düşmediği takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında en az yüzde 15.21 oranında zamlanacak.

En düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon farkı zammı kök aylıklara yapılacak. Bu artış sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, Hazinece 7.500 TL’ye tamamlanacak. Bu durumda, halen 7.500 TL aylık alanların büyük kısmı temmuz ayında maaş zammı alamayacak.

2000 öncesi SSK’lıların en düşük kök aylığı 6.093 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 15.21 oranında zam yapıldığında kök aylık 7.020 TL’ye yükseleceği için, halen olduğu gibi temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

2008 sonrası emekli olanların en düşük emekli aylıkları çok daha düşük seviyelerde bulunuyor. Dört aylık enflasyon farkı uygulanmış kök aylık tutarı SSK’lı tarım işçilerinde 1901, BAĞ-KUR’lularda 2.699, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 2.133 TL’de kalacağı için, bu gruptaki emeklilerin aylıkları yeni bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde temmuz ayında da 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.

En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları
(TL) Ocak 2023 en düşük kök aylık tutarı 4 aylık enflasyona göre kök aylık Ödenecek aylık Kök aylığın üzerine Hazine'den karşılanacak tutar
SSK (2008 Öncesi) 6.093,19 7.020 7.500 480
SSK (2008 Sonrası) 2.199,23 2.534 7.500 4.966
SSK (Tarım - 2008 Sonrası 1.650,37 1.901 7.500 5.599
BAĞ-KUR (Esnaf) 2.343,00 2.699 7.500 4.801
BAĞ-KUR (Tarım) 1.851,62 2.133 7.500 5.367

MEMUR MAAŞLARINA VE EMEKLİ MEMUR AYLIKLARINA YÜZDE 13.08 ZAM

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu zammın 8 puanı toplu sözleşmeden, 8.48 puanı geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkından, 13.52 puanlık kısmı ise refah zammından oluşuyor. Geçen yılın ocak ayında yapılan yüzde 2.5’lik refah zammı, temmuz ayında enflasyon farkından mahsup edilirken, bu yıl mahsup işlemi yapılmayacak. Bu sayede kalıcı olarak 13.52 puanlık refah zammı yapılmış olacak.

Temmuz ayında memur maaş zammı hesaplanırken 6 aylık enflasyondan önce ocak ayındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı mahsup edilecek. Bu şekilde hesaplanacak enflasyon farkına bu yılın ikinci yarısı için belirlenmiş olan yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.21 olduğu için, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına bu şekilde hesaplanan zam yüzde 13.08 olacak. Enflasyon mayıs ve haziran aylarında sabit kalırsa temmuz ayında bu oranda zam yapılacak.

Memur maaşları ne olacak?
(TL)
UNVAN VE DERECE 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre
Vali 49.790 56.303
Genel müdür (1/4) 43.265 48.924
Kaymakam 1. sınıf (4/1) 36.724 41.527
Şube müdürü (Lisans - 4/1) 15.232 17.224
Memur (Lise - 15/1) 11.100 12.552
Öğretmen (9/1) 12.558 14.201
Başkomiser (8/1) 18.630 21.066
Polis memuru (9/1) 16.570 18.737
Pratisyen hekim (8/1) 18.861 21.328
Uzman hekim (7/1) 19.732 22.313
Hemşire (Lisans - 9/1) 13.785 15.588
Mühendis (8/1) 17.270 19.529
Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 11.626 13.147
Araştırma görevlisi (8/1) 17.498 19.787
Vaiz (Lisans - 9/1) 13.841 15.651
Avukat (9/1) 16.770 18.964
Hizmetli (Lise - 15/1) 10.170 11.500
En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 11.848 13.398
Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır

Şayet ocak ayındaki 13.52 puanlık refah zammı da mahsuplaşmaya dahil edilecek olsaydı bu yılın ilk 6 ayındaki enflasyon yüzde 21.52’yi (8+13.52) aşmadıkça memur maaşlarına temmuz ayında sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacaktı, enflasyon farkı uygulanmayacaktı.

Emekli memur aylıkları ne olacak?
(TL) 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre
Müsteşar (1/1) 28.729 32.487
Genel müdür (1/1) 25.427 28.753
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 11.848 13.398
Memur (Lisans - 1/4) 9.650 10.912
Öğretmen (1/4) 11.848 13.398
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.697 18.881
Başkomiser (1/4) 12.151 13.740
Polis memuru (1/4) 11.948 13.511
Hemşire (Lisans - 1/4) 11.848 13.398
Mühendis (1/4) 11.848 13.397
Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.619
Pratisyen hekim (1/4) 20.725 23.436
Profesör (1/4) 22.680 25.647
İmam-hatip 11.848 13.398
Avukat (1/4) 11.848 13.398
En düşük memur emekli aylığı 7.901 8.934
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Nisan ayı enflasyon rakamları
Nisan ayı enflasyon rakamları
Emekçinin pastası küçüldü
Emekçinin pastası küçüldü
Türkiye’de beklenen yaşam süresi 77.7 yıl oldu
Türkiye’de beklenen yaşam süresi 77.7 yıl oldu
İstatistiklerle çocuk
İstatistiklerle çocuk

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.