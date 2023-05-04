Ocak ayında memur ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Normal artışın üzerine memur maaşlarında 13.52 puan, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da 14.6 puan ilave zam yapıldı. Geçen yıl memurlara verilen 2.5 puanlık ilave zam izleyen 6 aylık dönemdeki enflasyondan mahsup edilirken, bu yıl verilen ilave zam mahsup edilmeyecek. Bu durum, memurların maaş zammı hesaplamasında değişikliğe yol açacak.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında yüzde 2.39 oranında arttı. Yıllık enflasyon yüzde 43.68, ocak-nisan dönemindeki 4 aylık enflasyon ise yüzde 15.21 olarak gerçekleşti.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 15.21 ORANINDA ZAM
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Mayıs ve haziran aylarında enflasyon eksiye düşmediği takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında en az yüzde 15.21 oranında zamlanacak.
En düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon farkı zammı kök aylıklara yapılacak. Bu artış sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, Hazinece 7.500 TL’ye tamamlanacak. Bu durumda, halen 7.500 TL aylık alanların büyük kısmı temmuz ayında maaş zammı alamayacak.
2000 öncesi SSK’lıların en düşük kök aylığı 6.093 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 15.21 oranında zam yapıldığında kök aylık 7.020 TL’ye yükseleceği için, halen olduğu gibi temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.
2008 sonrası emekli olanların en düşük emekli aylıkları çok daha düşük seviyelerde bulunuyor. Dört aylık enflasyon farkı uygulanmış kök aylık tutarı SSK’lı tarım işçilerinde 1901, BAĞ-KUR’lularda 2.699, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 2.133 TL’de kalacağı için, bu gruptaki emeklilerin aylıkları yeni bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde temmuz ayında da 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.
MEMUR MAAŞLARINA VE EMEKLİ MEMUR AYLIKLARINA YÜZDE 13.08 ZAM
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu zammın 8 puanı toplu sözleşmeden, 8.48 puanı geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkından, 13.52 puanlık kısmı ise refah zammından oluşuyor. Geçen yılın ocak ayında yapılan yüzde 2.5’lik refah zammı, temmuz ayında enflasyon farkından mahsup edilirken, bu yıl mahsup işlemi yapılmayacak. Bu sayede kalıcı olarak 13.52 puanlık refah zammı yapılmış olacak.
Temmuz ayında memur maaş zammı hesaplanırken 6 aylık enflasyondan önce ocak ayındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı mahsup edilecek. Bu şekilde hesaplanacak enflasyon farkına bu yılın ikinci yarısı için belirlenmiş olan yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.21 olduğu için, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına bu şekilde hesaplanan zam yüzde 13.08 olacak. Enflasyon mayıs ve haziran aylarında sabit kalırsa temmuz ayında bu oranda zam yapılacak.
Şayet ocak ayındaki 13.52 puanlık refah zammı da mahsuplaşmaya dahil edilecek olsaydı bu yılın ilk 6 ayındaki enflasyon yüzde 21.52’yi (8+13.52) aşmadıkça memur maaşlarına temmuz ayında sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacaktı, enflasyon farkı uygulanmayacaktı.