Ocak ayında memur ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Normal artışın üzerine memur maaşlarında 13.52 puan, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da 14.6 puan ilave zam yapıldı. Geçen yıl memurlara verilen 2.5 puanlık ilave zam izleyen 6 aylık dönemdeki enflasyondan mahsup edilirken, bu yıl verilen ilave zam mahsup edilmeyecek. Bu durum, memurların maaş zammı hesaplamasında değişikliğe yol açacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında yüzde 2.39 oranında arttı. Yıllık enflasyon yüzde 43.68, ocak-nisan dönemindeki 4 aylık enflasyon ise yüzde 15.21 olarak gerçekleşti.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 15.21 ORANINDA ZAM

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Mayıs ve haziran aylarında enflasyon eksiye düşmediği takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında en az yüzde 15.21 oranında zamlanacak.

En düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon farkı zammı kök aylıklara yapılacak. Bu artış sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, Hazinece 7.500 TL’ye tamamlanacak. Bu durumda, halen 7.500 TL aylık alanların büyük kısmı temmuz ayında maaş zammı alamayacak.

2000 öncesi SSK’lıların en düşük kök aylığı 6.093 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 15.21 oranında zam yapıldığında kök aylık 7.020 TL’ye yükseleceği için, halen olduğu gibi temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

2008 sonrası emekli olanların en düşük emekli aylıkları çok daha düşük seviyelerde bulunuyor. Dört aylık enflasyon farkı uygulanmış kök aylık tutarı SSK’lı tarım işçilerinde 1901, BAĞ-KUR’lularda 2.699, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 2.133 TL’de kalacağı için, bu gruptaki emeklilerin aylıkları yeni bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde temmuz ayında da 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.

En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL) Ocak 2023 en düşük kök aylık tutarı 4 aylık enflasyona göre kök aylık Ödenecek aylık Kök aylığın üzerine Hazine'den karşılanacak tutar SSK (2008 Öncesi) 6.093,19 7.020 7.500 480 SSK (2008 Sonrası) 2.199,23 2.534 7.500 4.966 SSK (Tarım - 2008 Sonrası 1.650,37 1.901 7.500 5.599 BAĞ-KUR (Esnaf) 2.343,00 2.699 7.500 4.801 BAĞ-KUR (Tarım) 1.851,62 2.133 7.500 5.367

MEMUR MAAŞLARINA VE EMEKLİ MEMUR AYLIKLARINA YÜZDE 13.08 ZAM

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu zammın 8 puanı toplu sözleşmeden, 8.48 puanı geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkından, 13.52 puanlık kısmı ise refah zammından oluşuyor. Geçen yılın ocak ayında yapılan yüzde 2.5’lik refah zammı, temmuz ayında enflasyon farkından mahsup edilirken, bu yıl mahsup işlemi yapılmayacak. Bu sayede kalıcı olarak 13.52 puanlık refah zammı yapılmış olacak.

Temmuz ayında memur maaş zammı hesaplanırken 6 aylık enflasyondan önce ocak ayındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı mahsup edilecek. Bu şekilde hesaplanacak enflasyon farkına bu yılın ikinci yarısı için belirlenmiş olan yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.21 olduğu için, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına bu şekilde hesaplanan zam yüzde 13.08 olacak. Enflasyon mayıs ve haziran aylarında sabit kalırsa temmuz ayında bu oranda zam yapılacak.

Memur maaşları ne olacak? (TL) UNVAN VE DERECE 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre Vali 49.790 56.303 Genel müdür (1/4) 43.265 48.924 Kaymakam 1. sınıf (4/1) 36.724 41.527 Şube müdürü (Lisans - 4/1) 15.232 17.224 Memur (Lise - 15/1) 11.100 12.552 Öğretmen (9/1) 12.558 14.201 Başkomiser (8/1) 18.630 21.066 Polis memuru (9/1) 16.570 18.737 Pratisyen hekim (8/1) 18.861 21.328 Uzman hekim (7/1) 19.732 22.313 Hemşire (Lisans - 9/1) 13.785 15.588 Mühendis (8/1) 17.270 19.529 Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 11.626 13.147 Araştırma görevlisi (8/1) 17.498 19.787 Vaiz (Lisans - 9/1) 13.841 15.651 Avukat (9/1) 16.770 18.964 Hizmetli (Lise - 15/1) 10.170 11.500 En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 11.848 13.398 Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır

Şayet ocak ayındaki 13.52 puanlık refah zammı da mahsuplaşmaya dahil edilecek olsaydı bu yılın ilk 6 ayındaki enflasyon yüzde 21.52’yi (8+13.52) aşmadıkça memur maaşlarına temmuz ayında sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacaktı, enflasyon farkı uygulanmayacaktı.

Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre Müsteşar (1/1) 28.729 32.487 Genel müdür (1/1) 25.427 28.753 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 11.848 13.398 Memur (Lisans - 1/4) 9.650 10.912 Öğretmen (1/4) 11.848 13.398 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.697 18.881 Başkomiser (1/4) 12.151 13.740 Polis memuru (1/4) 11.948 13.511 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.848 13.398 Mühendis (1/4) 11.848 13.397 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.619 Pratisyen hekim (1/4) 20.725 23.436 Profesör (1/4) 22.680 25.647 İmam-hatip 11.848 13.398 Avukat (1/4) 11.848 13.398 En düşük memur emekli aylığı 7.901 8.934 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

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