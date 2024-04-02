Emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyon ödemelerini 12 bin TL'ye kadar çıkaracağını açıklamıştı. Bunun üzerine üç banka emekli promosyon kampanyasında güncellemeye gitti. İşte, Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank güncel emekli promosyon kampanyaları ve detayları...