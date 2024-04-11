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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Olympiakos: 3 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Olympiakos: 3 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 18:34 Güncelleme: 11.04.2024 - 22:25
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul'da oynanacak rövanştan 2 ya da daha farklı şekilde galip ayrılması durumunda yarı finale yükselecek.

        Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe, Dzeko'yla üst üste pozisyonlar bulurken, 8. dakikada savunmanın hatasında Fortounis ceza sahası dışından topu filelere göndererek Olympiakos'u öne geçirdi: 1-0.

        32. dakikada ise Fontounis'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jovetic çaprazdan farkı 2'ye çıkaran oyuncu oldu: 2-0.

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        Karşılaşmanın ikinci yarısında savunmada top çıkarmakta zorlanan Fenerbahçe, 51. dakikada kalesinde tehlike yaşarken benzer bir pozisyonda golü yedi. 57. dakikada Krunic'in hatalı pası sonrasında araya giren El Kaabi, Chiquinho'ya golü attıran isim oldu: 3-0

        Sarı-lacivertli ekip 68. dakikada farkı 2'ye indirdi. Osayi-Samuel'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında Tadic meşin yuvarlağı filelerle buluşturan isim oldu: 3-1.

        Dakikalar 74'ü gösterdiğinde sarı-lacivertli ekip bir gol daha buldu. Ceza sahasına kalabalık giren Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2.

        3-0 geriye düşmesine karşın Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler, İstanbul'daki rövanşı 2 ya da daha farklı kazanması durumunda yarı finale yükselecek.

        TADIC GOL SAYISINI 15'E YÜKSELTTİ

        Karşılaşmanın 66. dakikasında Retsos'un ceza sahası içinde Bright Osayi-Samuel'i düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı.

        Kazanılan atışta topun başına geçen Dusan Tadic, topu filelere gönderirken fark da 2'ye indi.

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        Bu gol, Tadic'in bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemelerin ardından attığı ikinci gol oldu. Tecrübeli oyuncu, bu gollerin ikisini de penaltıdan kaydetti. Tadic, bir önceki turda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynanan mücadelede penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getiren isim olmuştu.

        35 yaşındaki futbolcu, attığı bu golle bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 15'e yükseltti. Tadic, takım arkadaşlarını da 13 kez golle buluşturarak toplamda 28 gole etki etti.

        İRFAN CAN KAHVECİ ELEMELERİN ARDINDAN İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

        Olympiakos karşısında 74. dakikada Szymanski'nin pasında fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci bu sezonki 15. golünü atarken, Avrupa'da eleme maçlarının ardından ilk kez gol sevinci yaşadı.

        Ligde forma giydiği 27 karşılaşmada 10 gol atıp 9 da asist yapan milli futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde de 4 gol atıp 2 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

        OSAYI SAMUEL KRAMPONLARINI DEĞİŞTİRDİ

        Karşılaşmanın ilk yarısında giydiği kramponlardan memnun olmayan Bright Osayi-Samuel, yedek kulübesine işaret ederek yeni krampon talep etti.

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        29. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sakatlık yaşamasıyla birlikte kenara giden Nijeryalı futbolcu, oyunun durmasından faydalanarak kramponlarını değiştirdi.

        OOSTERWOLDE DEVAM EDEMEDİ

        Mücadelenin 42. dakikasında korner bayrağına yakın noktada Masouras ile ikili mücadeleye giren Jayden Oosterwolde, sağ dizinde ağrı hissederek topu taça gönderdi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında oyuna devam edemeyeceği belirtilen Hollandalı futbolcu, sedyeyle oyun alanını terk etti.

        Bu futbolcunun yerine 45. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Oosterwolde'nin durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

        FENERBAHÇE, OLYMPIAKOS'A KARŞI ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBETTİ

        Çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı üçüncü resmi maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

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        2021-2022 sezonunda Yunanistan temsilcisiyle UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda eşleşen sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki maçı 3-0 kaybederken, Atina'dan da 1-0'lık sonuçla mağlup olmuştu.

        Fenerbahçe, Olympiakos'la karşı karşıya geldiği üçüncü müsabakada da yenildi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Tadic'in ortasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, savunmanın arkasına sarkan Dzeko'yu gördü. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda kaleci Tzolakis gole engel oldu.

        8. dakikada Olympiakos öne geçti. Fenerbahçe savunmasında Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırmak istediği top Masouras'a çarpıp ceza sahası dışındaki Fortounis'le buluştu. Bu futbolcunun yay üzerinden yerden şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

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        27. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Fortounis kullandı. Savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinde yükselen David Carmo kafayı vurdu, kaleci Livakovic uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

        32. dakikada Olympiakos farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Fortounis, ceza sahası önüne gelip soldan savunmanın arkasına sarkan Jovetic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sol çaprazdan şutunda Livakovic'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-0

        45+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşu İrfan Can Kahveci kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta çıktı.

        45+4. dakikada Ferdi'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Dzeko, ceza yayı üzerindeki Krunic'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Tzolakis'den dönen top Zajc'ta kaldı. Zajc'ın şutunda top üstten dışarı gitti.

        Müsabakanın ilk yarısı Olympiakos'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        51. dakikada Olympiakos gole yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top son olarak El Kaabi'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından yerden şutunda kaleci Livakovic gole engel oldu.

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        57. dakikada fark 3'e çıktı. Krunic'in hatalı pası sonrasında araya giren El Kaabi, topu Chiquinho'yla buluşturdu. Sağdan ceza sahasına giren bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 3-0.

        61. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel, çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Tzolakis gole izin vermedi.

        63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada Dzeko kafayla Szymanski'ye indirdi. Bu futbolcunun kale sahası önünden şutunda kaleci Tzokalis gole engel oldu.

        66. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Retsos'un Osayi-Samuel'e kayarak müdahalesi sonrasında hakem Sandro Scharer penaltı noktasını gösterdi.

        68. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 2'ye indirdi.

        74. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ceza sahası içi sol çizgisinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun penaltı noktasına gönderdiği ortada Szymanski, boş pozisyondaki İrfan Can Kahveci'yi topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

        Mücadele Olympiakos'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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