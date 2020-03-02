Emekli promosyonu 2020 ne zaman yatacak? Emekli promosyonu ne kadar? soruları milyonlarca emekli ve emekli yakınının gündeminde. Yedi emekli derneğinden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılacak promosyon görüşmelerine katılmak istediğini duyurmuştu. QNB Finansbank, TEB, Şekerbank gibi bazı bankalar yeni promosyon oranlarını açıklarken, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) de bir açıklama yaptı. TBB, emeklilere promosyon ödemesi görüşmesine ilişkin herhangi bir çalışma veya görüşmesi yapılmadığını belirtti. İşte 2020 emekli promosyonları ile ilgili detaylar.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK? 2020

Emekli promosyonlarının yatacağı tek bir tarih bulunmuyor. Emekliler maaşlarını aldıkları bankalarla iletişime geçerek, promosyon ödemelerinin ne zaman yatacağını öğrenebilir.

TBB'DEN EMEKLİ PROMOSYONU AÇIKLAMASI

TBB'den yapılan açıklamada, emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların TBB ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruluşlarınca haberler yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği'nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmadığı bildirildi.

ŞEKERBANK'TAN EMEKLİLERE 2 BİN 100 TL'YE VARAN PROMOSYON

Bankalar ise yeni promosyon tutarlarını yavaş yavaş açıklıyor. O bankalarda birisi olan Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarına göre 375 ila 450 TL, iki otomatik ödeme talimatı için 150 TL, 10 kişiyle sınırlı olarak yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL promosyon verecek.

QNB FİNANSBANK 2 BİN 500 TL'YE VARAN PROMOSYON KAMPANYASI

QNB Finansbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere nakit kazanma fırsatı veriyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank'a yönlendiren müşterilere, yönlendikleri emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1250 TL nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2 bin 500TL'ye kadar nakit kazanma fırsatı yakalayabilecek.

TEB'DEN EMEKLİLERE 2 BİN 500 TL'YE VARAN PROMOSYON

Türk Ekonomi Bankası (TEB),yeni kampanyası ile emekli maaşını taşıyan ve 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı ailesine katan müşterilerine 2 bin 500 TL'ye varan promosyon verecek. TEB'in, 10 Şubat itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 999 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1000 TL ile 1999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak. Emekli maaşı 2 bin TL ve üzeri olan emekliler ise 1000 TL promosyon alabilecek. TEB'in kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin en az 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

Diğer bankalardan henüz yeni emekli promosyon ücretinin ne kadar olacağı ile ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. Detaylar belli oldukça, ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.