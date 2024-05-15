Emekli promosyon kampanyaları tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'deki birçok kamu ve özel banka emeklilere, maaşlarını taşıma karşılığı nakit ödeme yapıyor. Promosyonlar, ilk maaşın banka üzerinden alınmasından kısa bir süre sonra hesaba yatıyor. Mayıs 2024 emekli güncel emekli promosyon kampanyalarını sizler için derledik. İşte, emekli promosyonu veren bankalar ve ödenen miktarlar...