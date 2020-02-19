19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emekli promosyonları ne kadar olacak? 2020 emekli promosyonları ne zaman açıklanacak? soruları milyonlarca emekli ve emekli yakınının gündeminde. Yedi emekli derneğinden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılacak promosyon görüşmelerine katılmak istediğini duyurmuştu. QNB Finansbank, TEB, Şekerbank gibi bazı bankalar yeni promosyo oranlarını açıklarken, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) de bir açıklama yaptı. TBB, emeklilere promosyon ödemesi görüşmesine ilişkin herhangi bir çalışma veya görüşmesi yapılmadığını belirtti. Emekli promosyonları ile ilgili detaylar haberimizde...
EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli promosyonlarının yatacağı tek bir tarih bulunmuyor. Emekliler maaşlarını aldıkları bankalarla iletişime geçerek, promosyon ödemelerinin ne zaman yatacağını öğrenebilir.
TBB'DEN EMEKLİ PROMOSYONU AÇIKLAMASI
TBB'den yapılan açıklamada, emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların TBB ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruluşlarınca haberler yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği'nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmadığı bildirildi.
ŞEKERBANK'TAN EMEKLİLERE 2 BİN 100 TL'YE VARAN PROMOSYON
Bankalar ise yeni promosyon tutarlarını yavaş yavaş açıklıyor. O bankalarda birisi olan Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarına göre 375 ila 450 TL, iki otomatik ödeme talimatı için 150 TL, 10 kişiyle sınırlı olarak yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL promosyon verecek.
QNB FİNANSBANK 2 BİN 500 TL'YE VARAN PROMOSYON KAMPANYASI
QNB Finansbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere nakit kazanma fırsatı veriyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank'a yönlendiren müşterilere, yönlendikleri emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1250 TL nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2 bin 500TL'ye kadar nakit kazanma fırsatı yakalayabilecek.
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