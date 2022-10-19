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Emekli promosyon ödemesi başvurularında son günler! Ekim 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödemesi veriyor?

Emekli promosyon başvurularında son günler! İşte, banka banka ödemeler...

Emekli promosyon ödemeleri, Temmuz ayında uygulanan emekli zammının ardından gündeme gelmişti. Ekim ayının başında emekli promosyon kampanyaları son başvuru tarihleri uzatılırken bazı bankalar ödemelerini düşürdü. İşte, Ekim 2022 TEB, Vakıfbank, ING Bank, Halkbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Bankası emekli maaşı promosyonu ücretleri...

19.10.2022 - 08:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • En yüksek emekli promosyonunu veren bankalar listesi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından araştırılıyor. Özel bankaların emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar çıkarken kamu bankaları da harekete geçti. SGK kasmu bankaları promosyon ödemelerinin 5 bin TL'ye kadar yükseltildiğini açıkladı. İşte, banka banka emekli promosyon ödemeleri...

  • KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU BELLİ OLDU!

    Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

    SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

    Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

    3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

    3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

    7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

    10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

  • Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

    Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.

    SGK'nın protokol imzalayacağı bankalar şöyle:

    1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

    2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

    3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

    4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

    5- Türkiye İş Bankası A.Ş.

    6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

    7- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.

    9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

    10- QNB Finansbank A.Ş.

  • 11- ING Bank A.Ş.

    12- Şekerbank T.A.Ş.

    13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

    14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

    15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

    16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

    17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

    18- Odeabank A.Ş.

    19- Fibabanka A.Ş.

  • DENİZBANK

    Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.750 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

    Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

    1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

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