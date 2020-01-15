2020 yılının ilk günlerinde memur zammı ve memur emeklisi oranları belli oldu. Milyonlarca öğretmenin merakla beklediği maaş miktarı açıklandı ve emekli öğretmenler de internet üzerinde "emekli öğretmen maaşları ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 2020 emekli öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte emekli öğretmen maaş zammı.

EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

2019 yılında 3.101,9 lira olan emekli öğretmen maaşı, 2020 yılı için 3.272,1 lira olarak belirlendi.