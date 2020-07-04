Emekli maaşı ne kadar oldu?

Memur ve emekli maaşı zam oranı dün açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte belirlendi. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yapılan memur ve emekli maaşı zammında en belirleyici rol enflasyon rakamlarında. İşte Temmuz 2020 memur ve emekli maaş zammına dair detaylar...
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMINE KADAR OLDU?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? TEMMUZ 2020
En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.
|EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?
|(TL)
|Ocak
|Temmuz
|Müsteşar (1/1)
|9.588
|10.139
|Genel müdür (1/1)
|8.475
|8.963
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|3.252
|3.439
|Memur (Lisans - 1/4)
|3.182
|3.365
|Öğretmen (1/4)
|3.272
|3.461
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|5.555
|5.875
|Başkomiser (1/4)
|3.384
|3.579
|Polis memuru (8/1)
|3.384
|3.579
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|3.181
|3.364
|Mühendis (1/4)
|3.990
|4.220
|Teknisyen (Lise -1/4)
|2.777
|2.937
|Profesör (1/4)
|7.591
|8.027
|Araştırma görevlisi (1/4)
|3.988
|4.218
|İmam-hatip
|3.272
|3.461
|Avukat (1/4)
|3.272
|3.461
|En düşük memur emekli aylığı
|2.661
|2.814
|Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
EN DÜŞÜK SSK EMEKLİ AYLIĞI 1.500 TL
Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL’den 2 bin 233 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL’den bin 627 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 451 TL’den bin 534 TL’ye yükselecek.
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükselecek. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bin 500 TL’ye çıkartıldığı için, temmuz ayında ayrıca bir zam yapılmayacak.
|SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
|(TL)
|Ocak
|Temmuz
|SSK (2000 ÖNCESİ)
|2.112
|2.233
|SSK (2000 SONRASI)
|1.263
|1500
|BAĞ-KUR (ESNAF)
|1.539
|1.627
|BAĞ-KUR (TARIM)
|1.451
|1.534
MEMUR MAAŞI NE AKDAR OLDU? 2020 TEMMUZ
|MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
|(Net / TL)
|UNVAN VE DERECE
|Ocak
|Temmuz
|Genel müdür (1/4)
|13.136
|13.891
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|6.904
|7.301
|Memur (Lisans - 9/1)
|4.264
|4.509
|Öğretmen (1/4)
|5.328
|5.634
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|12.021
|12.712
|Başkomiser (3/1)
|6.899
|7.296
|Polis memuru (8/1)
|6.041
|6.388
|Uzman doktor (1/4)
|8.203
|8.675
|Hemşire (Lisans - 5/1)
|5.168
|5.465
|Mühendis (1/4)
|7.047
|7.452
|Teknisyen (Lise - 11/1)
|4.437
|4.692
|Araştırma görevlisi (7/1)
|6.690
|7.075
|Vaiz (1/4)
|5.536
|5.854
|Avukat (1/4)
|6.728
|7.115
|En düşük memur maaşı
|4.000
|4.230
|Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
|kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu .
|çocuk yardımı esas alındı
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