Emekli maaşı ne kadar oldu?

Memur ve emekli maaşı zam oranı dün açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte belirlendi. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yapılan memur ve emekli maaşı zammında en belirleyici rol enflasyon rakamlarında. İşte Temmuz 2020 memur ve emekli maaş zammına dair detaylar...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMINE KADAR OLDU?



Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? TEMMUZ 2020

En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK? (TL) Ocak Temmuz Müsteşar (1/1) 9.588 10.139 Genel müdür (1/1) 8.475 8.963 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.252 3.439 Memur (Lisans - 1/4) 3.182 3.365 Öğretmen (1/4) 3.272 3.461 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5.555 5.875 Başkomiser (1/4) 3.384 3.579 Polis memuru (8/1) 3.384 3.579 Hemşire (Lisans - 1/4) 3.181 3.364 Mühendis (1/4) 3.990 4.220 Teknisyen (Lise -1/4) 2.777 2.937 Profesör (1/4) 7.591 8.027 Araştırma görevlisi (1/4) 3.988 4.218 İmam-hatip 3.272 3.461 Avukat (1/4) 3.272 3.461 En düşük memur emekli aylığı 2.661 2.814 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK SSK EMEKLİ AYLIĞI 1.500 TL

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL’den 2 bin 233 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL’den bin 627 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 451 TL’den bin 534 TL’ye yükselecek.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükselecek. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bin 500 TL’ye çıkartıldığı için, temmuz ayında ayrıca bir zam yapılmayacak.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Ocak Temmuz SSK (2000 ÖNCESİ) 2.112 2.233 SSK (2000 SONRASI) 1.263 1500 BAĞ-KUR (ESNAF) 1.539 1.627 BAĞ-KUR (TARIM) 1.451 1.534

MEMUR MAAŞI NE AKDAR OLDU? 2020 TEMMUZ

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK? (Net / TL) UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz Genel müdür (1/4) 13.136 13.891 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 6.904 7.301 Memur (Lisans - 9/1) 4.264 4.509 Öğretmen (1/4) 5.328 5.634 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.021 12.712 Başkomiser (3/1) 6.899 7.296 Polis memuru (8/1) 6.041 6.388 Uzman doktor (1/4) 8.203 8.675 Hemşire (Lisans - 5/1) 5.168 5.465 Mühendis (1/4) 7.047 7.452 Teknisyen (Lise - 11/1) 4.437 4.692 Araştırma görevlisi (7/1) 6.690 7.075 Vaiz (1/4) 5.536 5.854 Avukat (1/4) 6.728 7.115 En düşük memur maaşı 4.000 4.230 Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu . çocuk yardımı esas alındı