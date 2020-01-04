Emekli maaşları ne kadar oldu? sorusu dün açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte cevap buldu. Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına 2020 ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. 2020 ocak ayı itibari ile en düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek. 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı 1.983 TL’den 2 bin 111 TL’ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı 1.181 TL’den 1.258 TL’ye; en düşük BAĞ-KUR aylığı 1.775 TL’den 1889 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da 1.250 TL’den 1330 TL’ye yükselecek. 2020 emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI? 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı. Böylece memur ve emeklilere ocakta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödenecek. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılın ilk 6 ayında yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırılacak.

2020 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?