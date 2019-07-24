24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emekli maaşı banka ve adres değişikliği nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşları için adres değişikliği ve banka değişikliği birçok işlemin gerçekleştirildiği e-devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Ayrıca başka bir bankadan veya PTT'den de maaşınızı alabilirsiniz. İşte detaylar haberimizde...
EMEKLİ MAAŞI BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Emekli maaşınızı başka bankaya taşımak istiyorsanız bilmeniz gerekenler şöyle; Maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya TC. Kimliğinizle giderek talepte bulunmalısınız. Bankalar maaşınızı taşımanız ve 3 yıl aynı bankadan ödeme almayı kabul etmeniz durumunda size promosyon ödemesi yapar. Başvurunuzu yapıp maaşınızı taşıdıktan sonra ilgili bankadan alacağınız ikinci maaşa ek olarak promosyon da hesabınıza yatar.
EMEKLİ AYLIĞINI PTT’YE TAŞIMA
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağınız aylık ödemeyi dilediğiniz PTT şubesinden de alabilirsiniz. Bunun için istediğiniz PTT şubesine TC. Kimliğinizle başvurarak işlem yaptırmanız gerekiyor. PTT de bankalar gibi maaşınızı taşımanız ve 3 yıl boyunca PTT’den maaş alacağınıza dair taahhüt vermeniz durumunda size promosyon ödemesi yapar. Promosyon ödemesini bir sonraki emekli aylığınız ile beraber hesabınıza yatırırlar.
E DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA (4A, 4B, 4C BANKA DEĞİŞİKLİĞİ)
Maaşınızı PTT’ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız E Devlet Kapısı üzerinden de talepte bulunabilirsiniz. TC kimlik numaranız ve E Devlet şifreniz ile sisteme girdikten sonra 4A, 4B ya da 4C Banka ve Adres Değişikliği bölümüne tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfada ad, soyad, banka, şube ve adres bilgileriniz görünür. Sol tarafta bulunan Banka/ Şube Değişikliği kısmına tıkladığınızda yeni banka bilgilerinizin istendiği sayfa açılacaktır. Burada sırasıyla il, banka ve şube seçimi yaparak ‘güncelle’ alanına tıklamalısınız. Bu işlemden sonra seçtiğiniz banka ya da PTT şubesi üzerinden emekli aylığınız ödenmeye başlar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!